Наследники власти: чем занимаются дети челябинских депутатов

20 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Вслед за отцом Борисом сын Михаил Видгоф не отстает в политике и бизнесе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В преддверии назначенных на 2024 год очередных выборов в заксобрание области в Челябинске заговорили об усталости политических тяжеловесов. Возраст и ужесточившиеся ограничения делают мандаты уже не столь привлекательными. Вызывая соблазн если не отказаться от них, то передать — в том числе «по наследству». Так, в политэлитах уже обсуждают выдвижение Евгения Свеженцева, сына депутата Игоря Свеженцева по Заречному округу. А какие возможности есть у других парламентариев — бывших и действующих? Семейные ценности Свеженцевых В Заречный округ входит часть Калининского района Челябинска. Свеженцев представляет избирателей с декабря 2000 года, когда впервые вошел в состав регионального парламента. К коллегам он присоединился, начиная с третьего созыва заксобрания. В мае политическому тяжеловесу будет 62 года, и, как говорят, он все чаще стал задумываться о более спокойной жизни. Полномочия попадут, как вправе рассчитывать депутат и бизнесмен, в хорошие руки. Сын Евгений уже опытный политик. Как и отец, он член «Единой России», в 2014 году избирался в Совет депутатов Калининского района. При действовавшей системе устройства местной власти в 2019 году он, по решению партии, вошел в состав челябинской гордумы. Спортивные стратегии помогают Евгению Свеженцеву в бизнесе и политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для участия в политике у семьи Свеженцевых есть много предпосылок. Главное — присутствует азарт и неизменная удача. Отец до сих пор смог удержаться в парламенте, сын быстро учится у папы. Есть средства, что добавляет очков. Основным делом семьи стал завод «ЧЗПСН-Профнастил». Стоимость бизнеса по изготовлению сэндвич-панелей в 2023 году составила 7,1 млрд рублей. Выручка и того больше — 12,1 млрд рублей. Сейчас Свеженцеву-младшему 37 лет. Трудиться на предприятии отца начал в 16 лет. Был и разнорабочим на погрузке готовой продукции, и помощником мастера линии сэндвич-панелей. Сын не стал выдвигаться в новый состав гордумы, но этом не означает утрату интереса к политике. К тому же «скамейка запасных» в семье длинная — у основателя династии пятеро детей. Активность проявляют и остальные. Людмила Свеженцева на семейный завод пришла в 2018 году и за пять лет с позиции рядового менеджера дослужилась до поста начальника отдела маркетинга. Способные дети талантливы и в бизнесе, и в политике. Венчур Карликановых У заместителя председателя регионального парламента Юрия Карликанова двое детей: дочь Юлия Александрова и сын Денис. Сам отец в работе заксобрания начал участвовать в декабре 2005 года. С тех пор — неизменный депутат и вице-спикер. Дети Юрия Карликанова ведут дела с переменным успехом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чего не скажешь про наследников. Дети не проявили себя в политике, зато активны в деловой сфере. Сын Денис возглавлял несколько семейных компаний, пусть и не всегда успешно. Работавший до 2013 года под управлением Карликанова-младшего «Стройкомплект» (бывший ПКО «ЧелСИ») признан банкротом. Стоимость компании, согласно данным СБИС, отрицательная — минус 1,3 млрд рублей. Предприятие «Регионснабсбыт», где до апреля 2013 года сын был директором и владел 20-процентной долей, стало финансово несостоятельным. В «Капиталинвестстрое», работавшем под управлением Карликанова-младшего до июня 2014 года, дела тоже идут неважно. Движения по счетам четыре года назад приостановлены на основании решения налоговой инспекции, по итогам 2023 года чистый убыток составил 4,5 млн рублей. Бразды правления брат давно отдал сестре. В собственности бизнесвумен находится управляющая компания «Челябинск-Сити». По итогам 2023 года здесь получен чистый убыток. За четыре года до этого поступления рухнули в 2,5 раза и с тех пор не восстановились. Высотка больших доходов не приносит, зато является доминантой центральной улицы и семейного положения в политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У Карликановых предприятий много, среди них есть прибыльные. Та же Александрова владеет новым ПКО «ЧелСИ» с доходом в 2023 году на уровне, по сведениям СБИС, 1,453 млрд рублей. По-настоящему золотой жилой бизнес-семейства стало увлечение супруга Юлии — Евгения. Бизнесмен имеет 20% доли в компании по венчурным инвестициям «Флэт Онлайн», где основные доли принадлежат директору по развитию «Флай Плэнинг» Алексею Салтыкову и предпринимателю Тимофею Карабинцеву. Стоимость бизнеса достигла 1,6 млрд рублей. Блеск золота Струковых Один из богатейших людей России, золотопромышленник Константин Струков стал депутатом регионального парламента в 2000 году. Когда в 2016 году он обеспечил себе прохождение в Госдуму РФ, от амбиций федерального политика отказался и, по приглашению тогдашнего спикера Владимира Мякуша, пошел работать вице-спикером в заксобрании. У Струкова двое дочерей — Александра и Евгения Кузнецова. Муж первой, как писали масс-медиа, занят в добывающем бизнесе, вторая сама входит в состав совета директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»). Также сообщалось, что отец подарил Евгении клинику эстетической медицины, которая работает в Оренбурге. Дочь Константина Струкова Евгения Кузнецова без лишнего шума развивает клинику в Оренбурге Фото: Илья Московец © URA.RU В августе «ЮГК» столкнулся с ограничением работы уральского хаба со стороны Ростехнадзора. Четыре карьера временно встали из-за нарушений, связанных с безопасностью функционирования. Единственным публичным актором со стороны собственников холдинга продолжил выступать Струков-старший, как он это делал всегда. Дети остались в тени. Даже если они и ведут дела, то работа их максимально непубличная. А в политике, даже в ее закулисье, без декламаций не обойтись. Бизнес Филипповых по крупицам Бизнес-империя Валерия Филиппова включает множество предприятий. Основной акцент сделан на пищевом направлении. Алмазом в короне являются компании «Ресурс», зарегистрированный в Увельском районе, с выручкой за 2023 году в 12,6 млрд, и КХП «Злак» с выручкой в 2,2 млрд рублей. Среди других направлений есть заправки, бухгалтерские услуги, локальные медиаактивы. Однако во многом второстепенные сферы работают в интересах основного бизнеса. Политический поход во власть в этом смысле тоже может рассматриваться непрофильным активом, который рекрутируют по мере надобности. С 2010 по 2020 годы Филиппов работал депутатом заксобрания, однако затем временно вышел из игры. Когда появилась надобность, вернулся. Предприниматель получил мандат в июне 2023 года после того, как место освободилось в связи с уходом на другую должность экс-председателя Александра Лазарева. Валерий Филиппов рекрутируется в власть, когда в этом есть необходимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У Филиппова есть двое сыновей — Артем и Максим. Они являются миноритарными совладельцами «Ресурса». Каждому принадлежит по 1% собственности. Доли в «Злаке» дети получили в 2018 году от отца по договору дарения. При этом старшему, на тот момент 38-летнему Артему, досталось 27,1321%, младшему, в то время 36-летнему Максиму, — 41,8167%. Политикой не занимаются, и пока нет сведений о том, что хотели бы. В интересах холдинга достаточно, что представляет его один человек. Во власть он делегирован также и семьей Зяблиных, владеющих компанией на пару с Филипповыми. В рукаве с июня 2019 года появился дополнительный козырь. Президентом «Злака» стала Вероника Филиппова. Кем приходится, не до конца ясно, но ее имя с того времени стало фигурировать в учредительных документах нескольких компаний. При подготовке URA.RU обратилось за комментарием в офис предприятия, но ответ к моменту публикации не поступил. Финансы, торты и спорткары Мительманов Если некоторые политики еще только задумались о «политическом завещании», то другие депутаты успели поделиться властью, передав опыт на своем примере. Что называется, устроили подросшему поколению практику в боевых условиях политической борьбы. Именно таким образом закалять политнервы стал Семен Мительман, рано раскрывший перед сыном Ильей мир региональной политики. В свои 24 года Мительман-младший стал главой ассоциации «Хлебпром», в 30 лет избрался депутатом городской думы, после чего повторил этот успех еще три раза. Илья Мительман совсем не был удивлен своей стремительной карьерой в бизнесе и политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На данный момент ООО «Хлебпром», с руководства которым сын политического тяжеловеса начинал управленческую карьеру, имеет чистый убыток в сумме 1,9 млн рублей. При этом владеть компанией Мительман-младший продолжает до сих пор. Но главным активом политика является фабрика «КФ „Фантэль“» по выпуску печенья и сухарей. В 2023 году компания получила выручку в размере 2,5 млрд рублей. Наследник имеет разносторонние интересы. Значительная часть выстроенного им холдинга базируется на компаниях по управлению недвижимостью. В собственности Мительмана-младшего есть «Альянс», «Конкурент+» и «Южуралком» в Челябинске и подмосковной Балашихе, стоимость которых совокупно достигла 291 млн рублей. Другой крупной статьей дохода стали финуслуги. Бизнес в финансовой сфере является тем наглядным примером, когда отец живо делится с сыном секретами мастерства. Компания ГК «Микар» совместная, правда, у Ильи пока меньше одного процента доли, всем прочим владеет глава семейства. Фирма стоимостью 1,8 млрд рублей вступает собственником другого имущества — компании ПКФ «Политранс», выпускающей кузовы для автотранспорта. Стоимость бизнеса составляет 1,2 млрд рублей. Торты фирмы «Фантэль» стали не единственным объектом, к которому приложили руки Мительманы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Увлечение автомобилями у Мительмана-младшего идет дальше просто деловых интересов. Хотя, на самом деле, жизнь и деньги здесь переплетены тесней, чем кажется: любовь к скоростям довела не только до депутатских кресел и бизнес-успехов, но и усадила в многочисленные спорткары. Среди них был даже болид «Фрмулы-1», на котором Мительман не прочь был погонять. Джентльменский набор Денисенко Есть еще один пример, как семя, упавшее на благодатную почву, дало быстрые всходы. Только с веток Алексей Денисенко стал срывать не ягоды, а ботинки. Совместное с отцом Владимиром дело, обувная фирма «Юничел», приносит хорошие плоды. В 2023 году собрали 4,1 млрд рублей выручки. На самом деле прибылей больше: в холдинге есть региональные подразделения, в которых своя бухгалтерия с доходами совокупно на сотни миллионов рублей. У Денисенко-младшего, к тому же, есть ресторанный бизнес на Увильдах и в Челябинске, убыточные охотхозяйства, мелкое литейное производство и депутатское кресло в заксобрании региона. Летом Денисенко называли в числе претендентов на кресло мэра Челябинска. Бизнес Владимира Денисенко и таланты его сына ввели Денисенко-младшего в большую политику с парадного входа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын является состоявшимся политиком, играющим заметную роль в парламенте, в который пришел в декабре 2020 года. Публичная активность ограничивается редкими политическими заявлениями. Супруга Милена имеет свои бизнес-интересы. Она — дочь челябинского предпринимателя Николая Кичеджи Владеет предприятиями общепита, розничной торговли и продажи недвижимости. При столь богатых и разносторонних интересах в политику, кроме Денисенко-младшего, никто пока не рвется, а задумываться о политическом наследстве ему рано. Лучше посвятить время любимых яхтам, охоте и гонкам на квадроциклах. Видгофы на льду, в отеле и парламенте Еще одним в ряду состоявшихся отпрысков стал Михаил Видгоф, представитель известной челябинской семьи предпринимателей. Главой семейства является Борис Видгоф, основатель бизнеса. Сын пошел по стопам отца, став депутатом заксобрания в 2010 году, когда ему было 24 года. Видгоф-старший опередил потомка на депутатском поприще на девять лет, избравшись в гордуму Челябинска в 2001 году. Взлет политической карьеры отца произошел в 2010 году, когда он на год возглавил представительный орган. Завершив срок полномочий, на городской уровень больше не избирался, но остался депутатом Тракторозаводского райсовета. Основную часть бизнеса отец сохранил за собой. У детей если и есть доли, то в размере 1-4%, но не больше пяти. Заметен крен Видгофов на авто- и гостиничном бизнесе, хотя глава семьи говорит, что стройка — его любимое занятие. «Бовид Трак» стоит 1,3 млрд рублей, «Бовид Авто» — 217,5 млн. Отель «Гранд отель Видгоф» в 2023 году принес семье 212,1 млн рублей выручки, «Березка» — 197,8 млн рублей. Большая семья Видгофов вместе работает и вместе читает прессу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Михаил трудовой путь начинал менеджером по продажам в компании отца «Бовид». У Видгофа-младшего есть три сестры Анна, Юлия и Екатерина. Все при деле и вне политики. Будет ли так продолжаться и впредь, неизвестно. Но и без политических поворотов судьбы представители семьи находят, чем себя занять. Даже Михаил, который при власти, много лет профессионально занимался хоккеем, а отец был на руководящих постах в клубе «Трактор». Да и теперь этой Видгоф-младший спортивной страсти не оставил, хоть от большого спорта и отошел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии назначенных на 2024 год очередных выборов в заксобрание области в Челябинске заговорили об усталости политических тяжеловесов. Возраст и ужесточившиеся ограничения делают мандаты уже не столь привлекательными. Вызывая соблазн если не отказаться от них, то передать — в том числе «по наследству». Так, в политэлитах уже обсуждают выдвижение Евгения Свеженцева, сына депутата Игоря Свеженцева по Заречному округу. А какие возможности есть у других парламентариев — бывших и действующих? В Заречный округ входит часть Калининского района Челябинска. Свеженцев представляет избирателей с декабря 2000 года, когда впервые вошел в состав регионального парламента. К коллегам он присоединился, начиная с третьего созыва заксобрания. В мае политическому тяжеловесу будет 62 года, и, как говорят, он все чаще стал задумываться о более спокойной жизни. Полномочия попадут, как вправе рассчитывать депутат и бизнесмен, в хорошие руки. Сын Евгений уже опытный политик. Как и отец, он член «Единой России», в 2014 году избирался в Совет депутатов Калининского района. При действовавшей системе устройства местной власти в 2019 году он, по решению партии, вошел в состав челябинской гордумы. Для участия в политике у семьи Свеженцевых есть много предпосылок. Главное — присутствует азарт и неизменная удача. Отец до сих пор смог удержаться в парламенте, сын быстро учится у папы. Есть средства, что добавляет очков. Основным делом семьи стал завод «ЧЗПСН-Профнастил». Стоимость бизнеса по изготовлению сэндвич-панелей в 2023 году составила 7,1 млрд рублей. Выручка и того больше — 12,1 млрд рублей. Сейчас Свеженцеву-младшему 37 лет. Трудиться на предприятии отца начал в 16 лет. Был и разнорабочим на погрузке готовой продукции, и помощником мастера линии сэндвич-панелей. Сын не стал выдвигаться в новый состав гордумы, но этом не означает утрату интереса к политике. К тому же «скамейка запасных» в семье длинная — у основателя династии пятеро детей. Активность проявляют и остальные. Людмила Свеженцева на семейный завод пришла в 2018 году и за пять лет с позиции рядового менеджера дослужилась до поста начальника отдела маркетинга. Способные дети талантливы и в бизнесе, и в политике. У заместителя председателя регионального парламента Юрия Карликанова двое детей: дочь Юлия Александрова и сын Денис. Сам отец в работе заксобрания начал участвовать в декабре 2005 года. С тех пор — неизменный депутат и вице-спикер. Чего не скажешь про наследников. Дети не проявили себя в политике, зато активны в деловой сфере. Сын Денис возглавлял несколько семейных компаний, пусть и не всегда успешно. Работавший до 2013 года под управлением Карликанова-младшего «Стройкомплект» (бывший ПКО «ЧелСИ») признан банкротом. Стоимость компании, согласно данным СБИС, отрицательная — минус 1,3 млрд рублей. Предприятие «Регионснабсбыт», где до апреля 2013 года сын был директором и владел 20-процентной долей, стало финансово несостоятельным. В «Капиталинвестстрое», работавшем под управлением Карликанова-младшего до июня 2014 года, дела тоже идут неважно. Движения по счетам четыре года назад приостановлены на основании решения налоговой инспекции, по итогам 2023 года чистый убыток составил 4,5 млн рублей. Бразды правления брат давно отдал сестре. В собственности бизнесвумен находится управляющая компания «Челябинск-Сити». По итогам 2023 года здесь получен чистый убыток. За четыре года до этого поступления рухнули в 2,5 раза и с тех пор не восстановились. У Карликановых предприятий много, среди них есть прибыльные. Та же Александрова владеет новым ПКО «ЧелСИ» с доходом в 2023 году на уровне, по сведениям СБИС, 1,453 млрд рублей. По-настоящему золотой жилой бизнес-семейства стало увлечение супруга Юлии — Евгения. Бизнесмен имеет 20% доли в компании по венчурным инвестициям «Флэт Онлайн», где основные доли принадлежат директору по развитию «Флай Плэнинг» Алексею Салтыкову и предпринимателю Тимофею Карабинцеву. Стоимость бизнеса достигла 1,6 млрд рублей. Один из богатейших людей России, золотопромышленник Константин Струков стал депутатом регионального парламента в 2000 году. Когда в 2016 году он обеспечил себе прохождение в Госдуму РФ, от амбиций федерального политика отказался и, по приглашению тогдашнего спикера Владимира Мякуша, пошел работать вице-спикером в заксобрании. У Струкова двое дочерей — Александра и Евгения Кузнецова. Муж первой, как писали масс-медиа, занят в добывающем бизнесе, вторая сама входит в состав совета директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»). Также сообщалось, что отец подарил Евгении клинику эстетической медицины, которая работает в Оренбурге. В августе «ЮГК» столкнулся с ограничением работы уральского хаба со стороны Ростехнадзора. Четыре карьера временно встали из-за нарушений, связанных с безопасностью функционирования. Единственным публичным актором со стороны собственников холдинга продолжил выступать Струков-старший, как он это делал всегда. Дети остались в тени. Даже если они и ведут дела, то работа их максимально непубличная. А в политике, даже в ее закулисье, без декламаций не обойтись. Бизнес-империя Валерия Филиппова включает множество предприятий. Основной акцент сделан на пищевом направлении. Алмазом в короне являются компании «Ресурс», зарегистрированный в Увельском районе, с выручкой за 2023 году в 12,6 млрд, и КХП «Злак» с выручкой в 2,2 млрд рублей. Среди других направлений есть заправки, бухгалтерские услуги, локальные медиаактивы. Однако во многом второстепенные сферы работают в интересах основного бизнеса. Политический поход во власть в этом смысле тоже может рассматриваться непрофильным активом, который рекрутируют по мере надобности. С 2010 по 2020 годы Филиппов работал депутатом заксобрания, однако затем временно вышел из игры. Когда появилась надобность, вернулся. Предприниматель получил мандат в июне 2023 года после того, как место освободилось в связи с уходом на другую должность экс-председателя Александра Лазарева. У Филиппова есть двое сыновей — Артем и Максим. Они являются миноритарными совладельцами «Ресурса». Каждому принадлежит по 1% собственности. Доли в «Злаке» дети получили в 2018 году от отца по договору дарения. При этом старшему, на тот момент 38-летнему Артему, досталось 27,1321%, младшему, в то время 36-летнему Максиму, — 41,8167%. Политикой не занимаются, и пока нет сведений о том, что хотели бы. В интересах холдинга достаточно, что представляет его один человек. Во власть он делегирован также и семьей Зяблиных, владеющих компанией на пару с Филипповыми. В рукаве с июня 2019 года появился дополнительный козырь. Президентом «Злака» стала Вероника Филиппова. Кем приходится, не до конца ясно, но ее имя с того времени стало фигурировать в учредительных документах нескольких компаний. При подготовке URA.RU обратилось за комментарием в офис предприятия, но ответ к моменту публикации не поступил. Если некоторые политики еще только задумались о «политическом завещании», то другие депутаты успели поделиться властью, передав опыт на своем примере. Что называется, устроили подросшему поколению практику в боевых условиях политической борьбы. Именно таким образом закалять политнервы стал Семен Мительман, рано раскрывший перед сыном Ильей мир региональной политики. В свои 24 года Мительман-младший стал главой ассоциации «Хлебпром», в 30 лет избрался депутатом городской думы, после чего повторил этот успех еще три раза. На данный момент ООО «Хлебпром», с руководства которым сын политического тяжеловеса начинал управленческую карьеру, имеет чистый убыток в сумме 1,9 млн рублей. При этом владеть компанией Мительман-младший продолжает до сих пор. Но главным активом политика является фабрика «КФ „Фантэль“» по выпуску печенья и сухарей. В 2023 году компания получила выручку в размере 2,5 млрд рублей. Наследник имеет разносторонние интересы. Значительная часть выстроенного им холдинга базируется на компаниях по управлению недвижимостью. В собственности Мительмана-младшего есть «Альянс», «Конкурент+» и «Южуралком» в Челябинске и подмосковной Балашихе, стоимость которых совокупно достигла 291 млн рублей. Другой крупной статьей дохода стали финуслуги. Бизнес в финансовой сфере является тем наглядным примером, когда отец живо делится с сыном секретами мастерства. Компания ГК «Микар» совместная, правда, у Ильи пока меньше одного процента доли, всем прочим владеет глава семейства. Фирма стоимостью 1,8 млрд рублей вступает собственником другого имущества — компании ПКФ «Политранс», выпускающей кузовы для автотранспорта. Стоимость бизнеса составляет 1,2 млрд рублей. Увлечение автомобилями у Мительмана-младшего идет дальше просто деловых интересов. Хотя, на самом деле, жизнь и деньги здесь переплетены тесней, чем кажется: любовь к скоростям довела не только до депутатских кресел и бизнес-успехов, но и усадила в многочисленные спорткары. Среди них был даже болид «Фрмулы-1», на котором Мительман не прочь был погонять. Есть еще один пример, как семя, упавшее на благодатную почву, дало быстрые всходы. Только с веток Алексей Денисенко стал срывать не ягоды, а ботинки. Совместное с отцом Владимиром дело, обувная фирма «Юничел», приносит хорошие плоды. В 2023 году собрали 4,1 млрд рублей выручки. На самом деле прибылей больше: в холдинге есть региональные подразделения, в которых своя бухгалтерия с доходами совокупно на сотни миллионов рублей. У Денисенко-младшего, к тому же, есть ресторанный бизнес на Увильдах и в Челябинске, убыточные охотхозяйства, мелкое литейное производство и депутатское кресло в заксобрании региона. Летом Денисенко называли в числе претендентов на кресло мэра Челябинска. Сын является состоявшимся политиком, играющим заметную роль в парламенте, в который пришел в декабре 2020 года. Публичная активность ограничивается редкими политическими заявлениями. Супруга Милена имеет свои бизнес-интересы. Она — дочь челябинского предпринимателя Николая Кичеджи Владеет предприятиями общепита, розничной торговли и продажи недвижимости. При столь богатых и разносторонних интересах в политику, кроме Денисенко-младшего, никто пока не рвется, а задумываться о политическом наследстве ему рано. Лучше посвятить время любимых яхтам, охоте и гонкам на квадроциклах. Еще одним в ряду состоявшихся отпрысков стал Михаил Видгоф, представитель известной челябинской семьи предпринимателей. Главой семейства является Борис Видгоф, основатель бизнеса. Сын пошел по стопам отца, став депутатом заксобрания в 2010 году, когда ему было 24 года. Видгоф-старший опередил потомка на депутатском поприще на девять лет, избравшись в гордуму Челябинска в 2001 году. Взлет политической карьеры отца произошел в 2010 году, когда он на год возглавил представительный орган. Завершив срок полномочий, на городской уровень больше не избирался, но остался депутатом Тракторозаводского райсовета. Основную часть бизнеса отец сохранил за собой. У детей если и есть доли, то в размере 1-4%, но не больше пяти. Заметен крен Видгофов на авто- и гостиничном бизнесе, хотя глава семьи говорит, что стройка — его любимое занятие. «Бовид Трак» стоит 1,3 млрд рублей, «Бовид Авто» — 217,5 млн. Отель «Гранд отель Видгоф» в 2023 году принес семье 212,1 млн рублей выручки, «Березка» — 197,8 млн рублей. Михаил трудовой путь начинал менеджером по продажам в компании отца «Бовид». У Видгофа-младшего есть три сестры Анна, Юлия и Екатерина. Все при деле и вне политики. Будет ли так продолжаться и впредь, неизвестно. Но и без политических поворотов судьбы представители семьи находят, чем себя занять. Даже Михаил, который при власти, много лет профессионально занимался хоккеем, а отец был на руководящих постах в клубе «Трактор». Да и теперь этой Видгоф-младший спортивной страсти не оставил, хоть от большого спорта и отошел.