Минфин предлагает вернуть пиво на стадионы

Министерство финансов России поддержало разрешение продажи пива на стадионах. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов. Однако он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу все равно остается за правительством.
«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством», — заявил Сазанов. Его слова передает ТАСС. Об этом он сообщил журналистам на площадке Московского финансового форума.
Запрет на продажу хмельного напитка на спортивных объектах действует с 2005 года. Весной прошлого года МВД согласилось разрешить продажу пива на стадионах. Представители пивоваренной отрасли рассчитывали на снятие запрета к осени.
Российская премьер-лига (РПЛ) также выступила за возвращение хмельного напитка. По словам президента РПЛ Александра Алаева, переговоры продолжаются, передает RT.
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