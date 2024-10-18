Жителя Керчи посадили на 13 лет за «слив данных» Украине

Жителя Керчи, который передавал данные о дислокации ПВО РФ у Крымского моста, приговорили к 13 годам лишения свободы. По данным следователей, в 2023 году Владислав Кисляков сообщал информацию представителю разведки Украины через социальные сети. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
«Верховный суд республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Керчи Владислава Кислякова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ», — говорится в сообщении. Жителя Керчи наказали по статье «государственная измена».
Данные, которые россиянин передавал представителю минобороны Украины, были точными. ВСУ могли их использовать, чтобы наносить огневое поражение по армии РФ. Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.
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