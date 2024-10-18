Вокалист Little Big госпитализирован с инфарктом

Антон Лиссов, бывший бэк-вокалист известной группы Little Big, был госпитализирован с подозрением на инфаркт в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что музыканта доставили в реанимационное отделение из-за болей в груди и затрудненного дыхания.
«Антон Лисcов с подозрением на инфаркт попал в реанимационное отделение Мариинской больницы в Питере», — сообщил telegram-канал. Сейчас состояние 45-летнего Лиссова оценивают врачи, однако он настроен на скорейшее возвращение домой.
Обновлено в 14:50 по мск: состояние Лисcова стабилизировали. По информации telegram-канала Shot, певца выпишут на следующей неделе.
В 2022 году Антон Лиссов покинул группу Little Big. Музыкант принял решение остаться в России, после переезда основного состава группы в США. Лиссов вернулся к работе в своей рок-группе Jane Air, где начал выступать в качестве вокалиста и фронтмена.
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