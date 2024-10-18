Муциенице «отсудила» сына у Прилучного

Адвокат Мелешкина: сын Муцениеце и Прилучного останется с матерью
© Служба новостей «URA.RU»
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С кем будет жить младшая дочь Муцениеце и Прилучного, неизвестно
С кем будет жить младшая дочь Муцениеце и Прилучного, неизвестно Фото:

Сын актрисы Агаты Муцениеце и ее бывшего мужа Павла Прилучного Тимофей останется жить с матерью. О решении суда рассказала адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.

«Местом жительства Тимофея на период рассмотрения дела в суде определено место жительства мамы», — рассказала Мелешкина «Пятому каналу». Адвокат назвала это решение суда «победой».

Мелешкина не рассказала журналистам о месте жительства младшей дочери Муцениеце и Прилучного Мии. Другие комментарии по делу она так же давать отказалась. 

Ранее Прилучный в разговоре с «7Дней» заявил, что информация о том, что он не платит алименты — это лишь слухи, передает 360.ru. Актер отметил, что он участвует в жизни детей и обеспечивает им комфортную жизнь. 

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Сын актрисы Агаты Муцениеце и ее бывшего мужа Павла Прилучного Тимофей останется жить с матерью. О решении суда рассказала адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина. «Местом жительства Тимофея на период рассмотрения дела в суде определено место жительства мамы», — рассказала Мелешкина «Пятому каналу». Адвокат назвала это решение суда «победой». Мелешкина не рассказала журналистам о месте жительства младшей дочери Муцениеце и Прилучного Мии. Другие комментарии по делу она так же давать отказалась.  Ранее Прилучный в разговоре с «7Дней » заявил, что информация о том, что он не платит алименты — это лишь слухи, передает 360.ru. Актер отметил, что он участвует в жизни детей и обеспечивает им комфортную жизнь. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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