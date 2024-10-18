Муциенице «отсудила» сына у Прилучного

Сын актрисы Агаты Муцениеце и ее бывшего мужа Павла Прилучного Тимофей останется жить с матерью. О решении суда рассказала адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.
«Местом жительства Тимофея на период рассмотрения дела в суде определено место жительства мамы», — рассказала Мелешкина «Пятому каналу». Адвокат назвала это решение суда «победой».
Мелешкина не рассказала журналистам о месте жительства младшей дочери Муцениеце и Прилучного Мии. Другие комментарии по делу она так же давать отказалась.
Ранее Прилучный в разговоре с «7Дней» заявил, что информация о том, что он не платит алименты — это лишь слухи, передает 360.ru. Актер отметил, что он участвует в жизни детей и обеспечивает им комфортную жизнь.
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