Чиновники мэрии Кургана вошли в совет директоров МУПа, который ликвидируют

Чиновники мэрии Кургана вошли в состав совета директоров нового акционерного общества, которое станет владельцем ликвидируемого МУП «Комбината питания». Предприятие преобразуют в ходе приватизации. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии Кургана.
«Приватизировать имущество муниципального унитарного предприятия „Комбинат питания“ путем его преобразования в акционерное общество с аналогичным наименованием. Установить, что все акции общества на дату его создания принадлежат единственному акционеру — департаменту финансов», — говорится на сайте мэрии Кургана.
В состав совета директоров были включены следующие лица:
- Юлия Гурьянова, занимающая должность заместителя главы города Курган и директора департамента социальной политики;
- Светлана Калугина, исполняющая обязанности заместителя директора департамента экономического развития;
- Ольга Волкова, заместитель директора и начальник управления земельных ресурсов и строительства в департаменте архитектуры;
- Михаил Дубанич, заместитель директора и начальник управления имущества в департаменте финансов;
- Оксана Волкова, заместитель начальника правового управления администрации.
В дополнение к решению о приватизации, было утверждено создание акционерного общества с уставным капиталом в размере 4 981 000 рублей, который будет разделен на соответствующее количество акций. Все акции на момент создания будут принадлежать муниципалитету. «Комбинат питания» занимается тем, что развозит горячие обеды по курганским школам.
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