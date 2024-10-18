18 октября 2024

В Тюмени в районе озера Алебашево обустроят набережную

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект набережной разрабатывают Фото:

В Тюмени в районе строящегося ЖК возле озера Алебашево обустроят набережную. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Застройщик». Также там пояснили, что рядом с домами появится парк с местами для занятия йогой и дзен-сад.

«Сейчас ведутся переговоры по благоустройству набережной рядом с ЖК. Проект на стадии разработки. Реализацией будут заниматься несколько застройщиков одновременно. В квартале будет место отдыха для взрослых, где можно заняться йогой, посетить дзен-сад», — рассказали агентству в пресс-службе «Застройщика».

Ранее URA.RU писало, что недалеко от Алебашево появятся два детских сада и две школы на 1500 мест. Также власти расчистят озеро и сделают его пригодным для купания.

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В Тюмени в районе строящегося ЖК возле озера Алебашево обустроят набережную. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Застройщик». Также там пояснили, что рядом с домами появится парк с местами для занятия йогой и дзен-сад. «Сейчас ведутся переговоры по благоустройству набережной рядом с ЖК. Проект на стадии разработки. Реализацией будут заниматься несколько застройщиков одновременно. В квартале будет место отдыха для взрослых, где можно заняться йогой, посетить дзен-сад», — рассказали агентству в пресс-службе «Застройщика». Ранее URA.RU писало, что недалеко от Алебашево появятся два детских сада и две школы на 1500 мест. Также власти расчистят озеро и сделают его пригодным для купания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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