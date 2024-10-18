В Тюмени в районе озера Алебашево обустроят набережную

19 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Проект набережной разрабатывают Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени в районе строящегося ЖК возле озера Алебашево обустроят набережную. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Застройщик». Также там пояснили, что рядом с домами появится парк с местами для занятия йогой и дзен-сад. «Сейчас ведутся переговоры по благоустройству набережной рядом с ЖК. Проект на стадии разработки. Реализацией будут заниматься несколько застройщиков одновременно. В квартале будет место отдыха для взрослых, где можно заняться йогой, посетить дзен-сад», — рассказали агентству в пресс-службе «Застройщика». Ранее URA.RU писало, что недалеко от Алебашево появятся два детских сада и две школы на 1500 мест. Также власти расчистят озеро и сделают его пригодным для купания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе строящегося ЖК возле озера Алебашево обустроят набережную. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Застройщик». Также там пояснили, что рядом с домами появится парк с местами для занятия йогой и дзен-сад. «Сейчас ведутся переговоры по благоустройству набережной рядом с ЖК. Проект на стадии разработки. Реализацией будут заниматься несколько застройщиков одновременно. В квартале будет место отдыха для взрослых, где можно заняться йогой, посетить дзен-сад», — рассказали агентству в пресс-службе «Застройщика». Ранее URA.RU писало, что недалеко от Алебашево появятся два детских сада и две школы на 1500 мест. Также власти расчистят озеро и сделают его пригодным для купания.