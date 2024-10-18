«Уфалейникель» продолжат банкротить еще полгода

В компании «Уфалейникель» (Челябинская область) срок конкурсного производства арбитражный суд продлил на полгода. Как следует из материалов дела, процедура завершится в марте 2025 года.
«Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника — ОАО „Уфалейникель“ до 07 марта 2025 года. Полномочия конкурсного управляющего Кудрявцевой Светланы Викторовны действительны до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
К моменту завершения процедуры Кудрявцева должна представить отчет о результатах производства. Процесс банкротства стартовал в августе 2017 года, когда «Рост банк» и банк «Траст» подали заявления признании должника финансово несостоятельным. Спустя месяц были наложены обеспечительные меры: имуществ арестован, а списание средств со счетов запрещено.
В ходе банкротства компании были предприняты попытки реализации ее активов, включая дочернее предприятие и имущество Серовского рудника. Активы ушли с молотка в 2020 году, когда имущественный комплекс предприятия был реализован за 398 млн рублей. После сноса корпусов на площадке начали возводить цинковый завод.
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