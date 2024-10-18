Какой будет погода в выходные в Свердловской области

В выходные 19 и 20 октября в северные районы Свердловской области придут дожди и мокрый снег. При этом в южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя незначительна, рассказали в уральском Гидрометцентре.
«В выходные дни 19—20 октября арктический циклон опустится на север УФО, задевая северные районы Свердловской области. Там пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя незначительна», — говорится в сообщении.
20-22 октября небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, не исключаются и в южных районах Свердловской области. Дневные температуры при этом будут колебаться в пределах от +5 до +10 градусов.
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В выходные 19 и 20 октября в северные районы Свердловской области придут дожди и мокрый снег. При этом в южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя незначительна, рассказали в уральском Гидрометцентре. «В выходные дни 19—20 октября арктический циклон опустится на север УФО, задевая северные районы Свердловской области. Там пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя незначительна», — говорится в сообщении. 20-22 октября небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, не исключаются и в южных районах Свердловской области. Дневные температуры при этом будут колебаться в пределах от +5 до +10 градусов.