Какой будет погода в выходные в Свердловской области

В Свердловскую область вновь придут дожди и мокрый снег

18 октября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Температура воздуха будет колебаться от +5 до 10 градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В выходные 19 и 20 октября в северные районы Свердловской области придут дожди и мокрый снег. При этом в южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя незначительна, рассказали в уральском Гидрометцентре. «В выходные дни 19—20 октября арктический циклон опустится на север УФО, задевая северные районы Свердловской области. Там пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя незначительна», — говорится в сообщении. 20-22 октября небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, не исключаются и в южных районах Свердловской области. Дневные температуры при этом будут колебаться в пределах от +5 до +10 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В выходные 19 и 20 октября в северные районы Свердловской области придут дожди и мокрый снег. При этом в южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя незначительна, рассказали в уральском Гидрометцентре. «В выходные дни 19—20 октября арктический циклон опустится на север УФО, задевая северные районы Свердловской области. Там пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных районах и в Екатеринбурге вероятность дождя незначительна», — говорится в сообщении. 20-22 октября небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, не исключаются и в южных районах Свердловской области. Дневные температуры при этом будут колебаться в пределах от +5 до +10 градусов.