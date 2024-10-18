В Перми временно перекроют движение по улице Пушкина

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В Перми на участке трассы от Борчанинова до Крылова полностью ограничат проезд
В Перми на участке трассы от Борчанинова до Крылова полностью ограничат проезд Фото:

В Перми на участке трассы по улице Пушкина от Борчанинова до Крылова на время полностью ограничат проезд. Ограничение будет действовать с 28 октября до 11 ноября, предупреждает Министерство транспорта Пермского края на своем сайте.

«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут работы по переустройству сетей газораспределения», — сообщает минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонтных работ перекроют улицу Соликамскую — одну из самых загруженных трасс Перми. Движение там будет приостановлено с 19 октября до утра 20 октября.

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В Перми на участке трассы по улице Пушкина от Борчанинова до Крылова на время полностью ограничат проезд. Ограничение будет действовать с 28 октября до 11 ноября, предупреждает Министерство транспорта Пермского края на своем сайте. «Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут работы по переустройству сетей газораспределения», — сообщает минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонтных работ перекроют улицу Соликамскую — одну из самых загруженных трасс Перми. Движение там будет приостановлено с 19 октября до утра 20 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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