В Перми временно перекроют движение по улице Пушкина

В Перми на участке трассы по улице Пушкина от Борчанинова до Крылова на время полностью ограничат проезд. Ограничение будет действовать с 28 октября до 11 ноября, предупреждает Министерство транспорта Пермского края на своем сайте.
«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут работы по переустройству сетей газораспределения», — сообщает минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонтных работ перекроют улицу Соликамскую — одну из самых загруженных трасс Перми. Движение там будет приостановлено с 19 октября до утра 20 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!