Общество Транспорт В Перми на время полностью перекроют движение по улице Соликамской 15 октября 2024 в 17:23 Размер текста - 17 + На улице Соликамской заменят трубы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми участок трассы от улицы Кизеловской до улицы Соликамской, 285, полностью перекроют для движения автомобилей. Ограничения будут действовать с 19 октября до утра 20 октября, предупредило министерство транспорта Пермского края на своем сайте. «Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут аварийные работы по замене водопропускной трубы», — сообщает краевой минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршруты. Объехать заблокированный участок можно по маршруту улица Липовая — Лянгасова — Целинная — Ивана Франко — Гашкова. Улица Соликамская — одна из самых загруженных в Перми. Связывает Мотовилиху с отдаленными микрорайонами, в связи с чем в час пик на дороге регулярно возникают пробки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми участок трассы от улицы Кизеловской до улицы Соликамской, 285, полностью перекроют для движения автомобилей. Ограничения будут действовать с 19 октября до утра 20 октября, предупредило министерство транспорта Пермского края на своем сайте. «Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут аварийные работы по замене водопропускной трубы», — сообщает краевой минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршруты. Объехать заблокированный участок можно по маршруту улица Липовая — Лянгасова — Целинная — Ивана Франко — Гашкова. Улица Соликамская — одна из самых загруженных в Перми. Связывает Мотовилиху с отдаленными микрорайонами, в связи с чем в час пик на дороге регулярно возникают пробки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям