14 октября 2024

В Перми на время полностью перекроют движение по улице Соликамской

© Служба новостей «URA.RU»
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Детали города. Пермь, дорожный знак, идут работы, ремонт, дорога
На улице Соликамской заменят трубы Фото:

В Перми участок трассы от улицы Кизеловской до улицы Соликамской, 285, полностью перекроют для движения автомобилей. Ограничения будут действовать с 19 октября до утра 20 октября, предупредило министерство транспорта Пермского края на своем сайте.

«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут аварийные работы по замене водопропускной трубы», — сообщает краевой минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршруты.

Объехать заблокированный участок можно по маршруту улица Липовая — Лянгасова — Целинная — Ивана Франко — Гашкова. Улица Соликамская — одна из самых загруженных в Перми. Связывает Мотовилиху с отдаленными микрорайонами, в связи с чем в час пик на дороге регулярно возникают пробки.

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В Перми участок трассы от улицы Кизеловской до улицы Соликамской, 285, полностью перекроют для движения автомобилей. Ограничения будут действовать с 19 октября до утра 20 октября, предупредило министерство транспорта Пермского края на своем сайте. «Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут аварийные работы по замене водопропускной трубы», — сообщает краевой минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршруты. Объехать заблокированный участок можно по маршруту улица Липовая — Лянгасова — Целинная — Ивана Франко — Гашкова. Улица Соликамская — одна из самых загруженных в Перми. Связывает Мотовилиху с отдаленными микрорайонами, в связи с чем в час пик на дороге регулярно возникают пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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