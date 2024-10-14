В Перми на время полностью перекроют движение по улице Соликамской

В Перми участок трассы от улицы Кизеловской до улицы Соликамской, 285, полностью перекроют для движения автомобилей. Ограничения будут действовать с 19 октября до утра 20 октября, предупредило министерство транспорта Пермского края на своем сайте.
«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Идут аварийные работы по замене водопропускной трубы», — сообщает краевой минтранс, ссылаясь на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршруты.
Объехать заблокированный участок можно по маршруту улица Липовая — Лянгасова — Целинная — Ивана Франко — Гашкова. Улица Соликамская — одна из самых загруженных в Перми. Связывает Мотовилиху с отдаленными микрорайонами, в связи с чем в час пик на дороге регулярно возникают пробки.
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