В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 18 октября задерживают вылет самолетов в Барнаул, Москву и Хабаровск. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Рейс WZ-1075D Екатеринбург — Барнаул авиакомпании Red Wings задержали почти на сутки — с 01:10 до 22:50. Вылет самолета «Аэрофлота» (SU-1405) в Москву перенесли с 21:20 на 23:10, а отправка лайнера «Уральских авиалиний» (U6-173) в Хабаровск задерживается с 23:30 до 00:15. Причина изменений в расписании не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» пояснили, что рейс перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. Ответ от других авиакомпаний не поступил.
Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово
Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово
Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 18 октября задерживают вылет самолетов в Барнаул, Москву и Хабаровск. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-1075D Екатеринбург — Барнаул авиакомпании Red Wings задержали почти на сутки — с 01:10 до 22:50. Вылет самолета «Аэрофлота» (SU-1405) в Москву перенесли с 21:20 на 23:10, а отправка лайнера «Уральских авиалиний» (U6-173) в Хабаровск задерживается с 23:30 до 00:15. Причина изменений в расписании не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» пояснили, что рейс перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. Ответ от других авиакомпаний не поступил.