В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают рейсы. Скрин

18 октября 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Причина переноса рейсов не уточняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 18 октября задерживают вылет самолетов в Барнаул, Москву и Хабаровск. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-1075D Екатеринбург — Барнаул авиакомпании Red Wings задержали почти на сутки — с 01:10 до 22:50. Вылет самолета «Аэрофлота» (SU-1405) в Москву перенесли с 21:20 на 23:10, а отправка лайнера «Уральских авиалиний» (U6-173) в Хабаровск задерживается с 23:30 до 00:15. Причина изменений в расписании не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» пояснили, что рейс перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. Ответ от других авиакомпаний не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 18 октября задерживают вылет самолетов в Барнаул, Москву и Хабаровск. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-1075D Екатеринбург — Барнаул авиакомпании Red Wings задержали почти на сутки — с 01:10 до 22:50. Вылет самолета «Аэрофлота» (SU-1405) в Москву перенесли с 21:20 на 23:10, а отправка лайнера «Уральских авиалиний» (U6-173) в Хабаровск задерживается с 23:30 до 00:15. Причина изменений в расписании не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» пояснили, что рейс перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. Ответ от других авиакомпаний не поступил.