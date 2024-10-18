В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают рейсы. Скрин

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, гражданская авиация, самолет, парк авиатехники
Причина переноса рейсов не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 18 октября задерживают вылет самолетов в Барнаул, Москву и Хабаровск. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Рейс WZ-1075D Екатеринбург — Барнаул авиакомпании Red Wings задержали почти на сутки — с 01:10 до 22:50. Вылет самолета «Аэрофлота» (SU-1405) в Москву перенесли с 21:20 на 23:10, а отправка лайнера «Уральских авиалиний» (U6-173) в Хабаровск задерживается с 23:30 до 00:15. Причина изменений в расписании не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» пояснили, что рейс перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. Ответ от других авиакомпаний не поступил.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 18 октября задерживают вылет самолетов в Барнаул, Москву и Хабаровск. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-1075D Екатеринбург — Барнаул авиакомпании Red Wings задержали почти на сутки — с 01:10 до 22:50. Вылет самолета «Аэрофлота» (SU-1405) в Москву перенесли с 21:20 на 23:10, а отправка лайнера «Уральских авиалиний» (U6-173) в Хабаровск задерживается с 23:30 до 00:15. Причина изменений в расписании не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» пояснили, что рейс перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. Ответ от других авиакомпаний не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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