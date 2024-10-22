День матери 2024: что нужно знать о празднике

24 ноября в России отметят День матери

22 октября 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

В России главный праздник мам отмечают в последнее воскресенье ноября Фото: Илья Московец © URA.RU День матери — особый день, когда можно выразить всю любовь и признательность самым главным женщинам в жизни. В России его отмечают в последнее воскресенье ноября. Традиции праздника, поздравления, которые растопят сердце любой мамы, идеи для подарков — в материале URA.RU. Когда празднуют День матери в 2024 году? В России День матери отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник выпадает на 24 ноября. Этот день — еще раз сказать «спасибо» маме за ее заботу, поддержку и бескорыстную любовь. Традиции празднования Дня матери Семейный ужин. Традиционно в этот день вся семья собирается за столом, чтобы вкусно поесть и провести время вместе. Подарки и цветы. Цветы — обязательный атрибут праздника. Часто мамам дарят букеты их любимых цветов или символические подарки. Поздравительные открытки. Дети часто делают самодельные открытки, которые становятся особенным символом любви и признательности. Что можно и что нельзя делать в День Матери Можно (и нужно): праздновать вместе. Организуйте семейный ужин или выходной день только для мамы, где она будет в центре внимания. дарить внимание и время. Помимо материальных подарков, подарите маме время, проведите день вместе, сделайте что-то приятное для нее. создавать атмосферу праздника. Украсьте дом, приготовьте ее любимые блюда, создайте праздничную атмосферу. Нельзя: забывать поздравить. Да, даже если вы вдали от дома, это не оправдание. Найдите возможность поздравить маму по телефону или видеосвязи. дарить непрактичные или неинтересные подарки. Старайтесь выбирать подарки, которые будут полезны и приятны вашей маме. откладывать общение на потом. Этот день особенный, постарайтесь уделить маме максимум внимания и времени. Первый День Матери отметили США в 1908 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что подарить на День матери Альбом для фото. Соберите лучшие семейные фотографии и создайте альбом с воспоминаниями; Гравировка. Украшения с гравировкой (кольца, кулоны) или кружка с индивидуальным дизайном; Spa-сертификат. Устройте маме день отдыха и красоты в Spa-салоне или сходите с ней вдвоем; Качественная косметика и парфюмерия; Массажер для шеи или спины; Вазы, аромалампы, картины или другой декор для дома; Мягкие пледы или наборы постельного белья; Ножи, посуда или кухонный комбайн — если мама увлекается вязанием, шитьем или садоводством, подарите ей качественные материалы или инструменты; Книги в зависимости от предпочтений; Подписка на журналы; Планшет или смартфон; Умные часы — они будут помогать ей вести активный образ жизни и следить за здоровьем; Электронные рамки для фото; Подарки, связанные с природой; Красивый цветок или миниатюрные цветы для украшения дома; Мастер-классы (зависит от интересов — кулинария, живопись, флористика); Билеты на любимое представление в концерт или театр; Поездка или отдых в санаторий или тур; Сертификат в любимый магазин; Поход в кино, ресторан или организуйте домашний уютный вечер. Интересные факты о Дне Матери и слове «мама» Слово «мама» — одно из первых, которые произносят дети. Оно произошло от звуков, которые малыши произносят, когда учатся говорить. В разных языках это слово звучит по-разному, но везде оно связано с образом матери. Первый День Матери отметили США в 1908 году по инициативе Анны Джарвис. В России этот праздник стал официально отмечаться практически через столетие. День Матери празднуется в разных странах в разные дни. Например, в США и Канаде это второй воскресный день мая, а в Великобритании — четвертое воскресенье поста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День матери — особый день, когда можно выразить всю любовь и признательность самым главным женщинам в жизни. В России его отмечают в последнее воскресенье ноября. Традиции праздника, поздравления, которые растопят сердце любой мамы, идеи для подарков — в материале URA.RU. В России День матери отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник выпадает на 24 ноября. Этот день — еще раз сказать «спасибо» маме за ее заботу, поддержку и бескорыстную любовь. Семейный ужин. Традиционно в этот день вся семья собирается за столом, чтобы вкусно поесть и провести время вместе. Подарки и цветы. Цветы — обязательный атрибут праздника. Часто мамам дарят букеты их любимых цветов или символические подарки. Поздравительные открытки. Дети часто делают самодельные открытки, которые становятся особенным символом любви и признательности. Можно (и нужно): праздновать вместе. Организуйте семейный ужин или выходной день только для мамы, где она будет в центре внимания. дарить внимание и время. Помимо материальных подарков, подарите маме время, проведите день вместе, сделайте что-то приятное для нее. создавать атмосферу праздника. Украсьте дом, приготовьте ее любимые блюда, создайте праздничную атмосферу. Нельзя: забывать поздравить. Да, даже если вы вдали от дома, это не оправдание. Найдите возможность поздравить маму по телефону или видеосвязи. дарить непрактичные или неинтересные подарки. Старайтесь выбирать подарки, которые будут полезны и приятны вашей маме. откладывать общение на потом. Этот день особенный, постарайтесь уделить маме максимум внимания и времени. Альбом для фото. Соберите лучшие семейные фотографии и создайте альбом с воспоминаниями; Гравировка. Украшения с гравировкой (кольца, кулоны) или кружка с индивидуальным дизайном; Spa-сертификат. Устройте маме день отдыха и красоты в Spa-салоне или сходите с ней вдвоем; Качественная косметика и парфюмерия; Массажер для шеи или спины; Вазы, аромалампы, картины или другой декор для дома; Мягкие пледы или наборы постельного белья; Ножи, посуда или кухонный комбайн — если мама увлекается вязанием, шитьем или садоводством, подарите ей качественные материалы или инструменты; Книги в зависимости от предпочтений; Подписка на журналы; Планшет или смартфон; Умные часы — они будут помогать ей вести активный образ жизни и следить за здоровьем; Электронные рамки для фото; Подарки, связанные с природой; Красивый цветок или миниатюрные цветы для украшения дома; Мастер-классы (зависит от интересов — кулинария, живопись, флористика); Билеты на любимое представление в концерт или театр; Поездка или отдых в санаторий или тур; Сертификат в любимый магазин; Поход в кино, ресторан или организуйте домашний уютный вечер. Слово «мама» — одно из первых, которые произносят дети. Оно произошло от звуков, которые малыши произносят, когда учатся говорить. В разных языках это слово звучит по-разному, но везде оно связано с образом матери. Первый День Матери отметили США в 1908 году по инициативе Анны Джарвис. В России этот праздник стал официально отмечаться практически через столетие. День Матери празднуется в разных странах в разные дни. Например, в США и Канаде это второй воскресный день мая, а в Великобритании — четвертое воскресенье поста.