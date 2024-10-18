Певица Жасмин голодает по 19 часов в сутки

Певица Жасмин рассказала о своей новой диете

18 октября 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Певица борется с лишним весом всю сознательную жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) похудела, но никому не советует свою диету. Звезда шоу-бизнеса рассказала корреспонденту URA.RU, что голодает по 19 часов в сутки, а остальное время ест все, что хочет. «Я питаюсь по системе „19 и 5“, то есть 19 часов голодаю, а 5 часов могу кушать почти все, что мне хочется. Диета сложная: очень непросто начать ее соблюдать. Привыкнуть к голоданию на протяжении девятнадцати часов достаточно проблематично», — призналась артистка. Она также отметила, что смогла привыкнуть к такому режиму только через две недели. На днях Жасмин появилась на очередном светском мероприятии и потрясла своим внешним видом. Артистка в последнее время заметно преобразилась. Она похудела и стала выглядеть действительно роскошно. Певица говорит, когда она начала питаться по такой системе, не сразу поверила в ее эффективность. По словам Жасмин, первые две недели голодания никакого результата не принесли. Хотя она неукоснительно соблюдала все пункты: на протяжении 19 часов не позволяла себе ни крошки. «Оказывается, эта диета не сразу работает. Сначала нужно две недели продержаться, несмотря на отсутствие какого-либо результата. Он появляется только потом, через две недели», — добавила она. Артистка говорит, что в данный момент своим внешним видом довольна. Впрочем, поклонникам брать с нее пример Жасмин не советует. «Я никому ничего не советую, так что меня не надо слушать. Потому что вопрос питания достаточно индивидуален: кому-то подходит, кому-то нет. Я же — не диетолог и не нутрициолог. Считаю, что, если кто-то хочет похудеть, лучше пойти к профессионалу. И он обязательно подскажет, какая диета именно для вашего организма подойдет лучше всего», — заявила певица. При этом посоветовала не колоть уколы, намекая на препарат для диабетиков, на котором худеют многие знаменитости. Жасмин на протяжении всей своей сознательной жизни ведет борьбу с лишним весом. Певица не скрывает: она имеет склонность к полноте, поэтому вынуждена ограничивать себя в питании. Звезда уже успела перепробовать множество разных диет, но сейчас, кажется, нашла для себя самую эффективную. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) похудела, но никому не советует свою диету. Звезда шоу-бизнеса рассказала корреспонденту URA.RU, что голодает по 19 часов в сутки, а остальное время ест все, что хочет. «Я питаюсь по системе „19 и 5“, то есть 19 часов голодаю, а 5 часов могу кушать почти все, что мне хочется. Диета сложная: очень непросто начать ее соблюдать. Привыкнуть к голоданию на протяжении девятнадцати часов достаточно проблематично», — призналась артистка. Она также отметила, что смогла привыкнуть к такому режиму только через две недели. На днях Жасмин появилась на очередном светском мероприятии и потрясла своим внешним видом. Артистка в последнее время заметно преобразилась. Она похудела и стала выглядеть действительно роскошно. Певица говорит, когда она начала питаться по такой системе, не сразу поверила в ее эффективность. По словам Жасмин, первые две недели голодания никакого результата не принесли. Хотя она неукоснительно соблюдала все пункты: на протяжении 19 часов не позволяла себе ни крошки. «Оказывается, эта диета не сразу работает. Сначала нужно две недели продержаться, несмотря на отсутствие какого-либо результата. Он появляется только потом, через две недели», — добавила она. Артистка говорит, что в данный момент своим внешним видом довольна. Впрочем, поклонникам брать с нее пример Жасмин не советует. «Я никому ничего не советую, так что меня не надо слушать. Потому что вопрос питания достаточно индивидуален: кому-то подходит, кому-то нет. Я же — не диетолог и не нутрициолог. Считаю, что, если кто-то хочет похудеть, лучше пойти к профессионалу. И он обязательно подскажет, какая диета именно для вашего организма подойдет лучше всего», — заявила певица. При этом посоветовала не колоть уколы, намекая на препарат для диабетиков, на котором худеют многие знаменитости. Жасмин на протяжении всей своей сознательной жизни ведет борьбу с лишним весом. Певица не скрывает: она имеет склонность к полноте, поэтому вынуждена ограничивать себя в питании. Звезда уже успела перепробовать множество разных диет, но сейчас, кажется, нашла для себя самую эффективную.