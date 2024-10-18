Под Калининградом горит завод по производству картофеля фри

В Калининградской области горит ангар завода, на котором производят картофель фри. Об этом сообщает МЧС России.
«В Черняховске горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри на 2000 квадратах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В сообщении отметили, что на месте работают 15 единиц техники и 44 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
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В Калининградской области горит ангар завода, на котором производят картофель фри. Об этом сообщает МЧС России. «В Черняховске горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри на 2000 квадратах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В сообщении отметили, что на месте работают 15 единиц техники и 44 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.