Под Калининградом горит завод по производству картофеля фри

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Площадь пожара составила 2000 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Калининградской области горит ангар завода, на котором производят картофель фри. Об этом сообщает МЧС России.

«В Черняховске горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри на 2000 квадратах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В сообщении отметили, что на месте работают 15 единиц техники и 44 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

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В Калининградской области горит ангар завода, на котором производят картофель фри. Об этом сообщает МЧС России. «В Черняховске горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри на 2000 квадратах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В сообщении отметили, что на месте работают 15 единиц техники и 44 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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