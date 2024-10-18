ВСУ ударили по жилому дому в Энергодаре

Удар совершен с помощью беспилотника
Вооруженные силы Украины ударили по жилому дому в Энергодаре, который является городом-спутников Запорожской АЭС. Об этом заявили в администрации города.
«В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Один из ударов пришелся на жилой дом на проспекте Строителей», — говорится в telegram-канале администрации города. О пострадавших не сообщается.
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