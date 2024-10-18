ВСУ ударили по жилому дому в Энергодаре

18 октября 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Удар совершен с помощью беспилотника Фото: USAF Вооруженные силы Украины ударили по жилому дому в Энергодаре, который является городом-спутников Запорожской АЭС. Об этом заявили в администрации города. «В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Один из ударов пришелся на жилой дом на проспекте Строителей», — говорится в telegram-канале администрации города. О пострадавших не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины ударили по жилому дому в Энергодаре, который является городом-спутников Запорожской АЭС. Об этом заявили в администрации города. «В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Один из ударов пришелся на жилой дом на проспекте Строителей», — говорится в telegram-канале администрации города. О пострадавших не сообщается.