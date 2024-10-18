ВСУ ударили по жилому дому в Энергодаре

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RQ-4 Global Hawk. Stock, беспилотник, stock, Global Hawk, разведовательный
Удар совершен с помощью беспилотника Фото:

Вооруженные силы Украины ударили по жилому дому в Энергодаре, который является городом-спутников Запорожской АЭС. Об этом заявили в администрации города.

«В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Один из ударов пришелся на жилой дом на проспекте Строителей», — говорится в telegram-канале администрации города. О пострадавших не сообщается.

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Вооруженные силы Украины ударили по жилому дому в Энергодаре, который является городом-спутников Запорожской АЭС. Об этом заявили в администрации города. «В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Один из ударов пришелся на жилой дом на проспекте Строителей», — говорится в telegram-канале администрации города. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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