18 октября 2024

Челябинцев удивил конный эвакуатор на улице города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лошадь, зима, деревня, животное
Запряженную лошадь, перевозившую авто, заметили в одном из дворов Челябинска Фото:

В одном из дворов Челябинска жители заметили конную повозку, в которой находился корпус автомобиля «Жигули». Увиденная картина вызвала активный отклик у жителей. Снимками очевидцы поделились в социальных сетях.

«Суровый Челябинск. У нас даже эвакуаторы суровые. Когда одна лошадиная сила вывезет все шестьдесят», — отметили подписчики сообщества «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

Некоторые в комментариях предположили, что так выглядит следствие санкций. Другие отметили экологичность средства передвижения.

Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске по жилому кварталу промчался табун лошадей. Жители предположили, что животные сбежали с находящегося рядом конного двора.

Челябинцев удивила конная повозка с «Жигулями» на борту
Челябинцев удивила конная повозка с «Жигулями» на борту

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В одном из дворов Челябинска жители заметили конную повозку, в которой находился корпус автомобиля «Жигули». Увиденная картина вызвала активный отклик у жителей. Снимками очевидцы поделились в социальных сетях. «Суровый Челябинск. У нас даже эвакуаторы суровые. Когда одна лошадиная сила вывезет все шестьдесят», — отметили подписчики сообщества «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте». Некоторые в комментариях предположили, что так выглядит следствие санкций. Другие отметили экологичность средства передвижения. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске по жилому кварталу промчался табун лошадей. Жители предположили, что животные сбежали с находящегося рядом конного двора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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