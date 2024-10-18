В одном из дворов Челябинска жители заметили конную повозку, в которой находился корпус автомобиля «Жигули». Увиденная картина вызвала активный отклик у жителей. Снимками очевидцы поделились в социальных сетях.
«Суровый Челябинск. У нас даже эвакуаторы суровые. Когда одна лошадиная сила вывезет все шестьдесят», — отметили подписчики сообщества «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте».
Некоторые в комментариях предположили, что так выглядит следствие санкций. Другие отметили экологичность средства передвижения.
Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске по жилому кварталу промчался табун лошадей. Жители предположили, что животные сбежали с находящегося рядом конного двора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!