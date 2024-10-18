В КНДР нашли обломки южнокорейского дрона и пригрозили войной

19 октября 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Обломки БПЛА нашли в районе Пхеньяна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. Предмет обнаружили в районе Пхеньяна. Об этом сообщает ЦТАК. Новость по теме Почему КНДР и Южная Корея оказались на грани войны «Власти КНДР обнаружили в районе Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного БПЛА», — заявил ЦТАК со ссылкой на представителя Минобороны. Он заявил, что КНДР нанесет удар после повторного вторжения «военных средств Кореи». Он добавил, что КНДР будет считать это объявлением войны. В конце мая Северная Корея начала запускать на территорию Южной воздушные шары с мусором и навозом. Это стало ответом на антисеверокорейские листовки, отправленные в КНДР южнокорейскими организациями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. Предмет обнаружили в районе Пхеньяна. Об этом сообщает ЦТАК. «Власти КНДР обнаружили в районе Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного БПЛА», — заявил ЦТАК со ссылкой на представителя Минобороны. Он заявил, что КНДР нанесет удар после повторного вторжения «военных средств Кореи». Он добавил, что КНДР будет считать это объявлением войны. В конце мая Северная Корея начала запускать на территорию Южной воздушные шары с мусором и навозом. Это стало ответом на антисеверокорейские листовки, отправленные в КНДР южнокорейскими организациями.