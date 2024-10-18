В КНДР нашли обломки южнокорейского дрона и пригрозили войной

В КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. Предмет обнаружили в районе Пхеньяна. Об этом сообщает ЦТАК.
«Власти КНДР обнаружили в районе Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного БПЛА», — заявил ЦТАК со ссылкой на представителя Минобороны. Он заявил, что КНДР нанесет удар после повторного вторжения «военных средств Кореи». Он добавил, что КНДР будет считать это объявлением войны.
В конце мая Северная Корея начала запускать на территорию Южной воздушные шары с мусором и навозом. Это стало ответом на антисеверокорейские листовки, отправленные в КНДР южнокорейскими организациями.
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