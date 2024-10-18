18 октября 2024

В КНДР нашли обломки южнокорейского дрона и пригрозили войной

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Обломки БПЛА нашли в районе Пхеньяна Фото:

В КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. Предмет обнаружили в районе Пхеньяна. Об этом сообщает ЦТАК.

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Почему КНДР и Южная Корея оказались на грани войны

«Власти КНДР обнаружили в районе Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного БПЛА», — заявил ЦТАК со ссылкой на представителя Минобороны. Он заявил, что КНДР нанесет удар после повторного вторжения «военных средств Кореи». Он добавил, что КНДР будет считать это объявлением войны.

В конце мая Северная Корея начала запускать на территорию Южной воздушные шары с мусором и навозом. Это стало ответом на антисеверокорейские листовки, отправленные в КНДР южнокорейскими организациями.

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В КНДР нашли обломки южнокорейского разведывательного беспилотника. Предмет обнаружили в районе Пхеньяна. Об этом сообщает ЦТАК. «Власти КНДР обнаружили в районе Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного БПЛА», — заявил ЦТАК со ссылкой на представителя Минобороны. Он заявил, что КНДР нанесет удар после повторного вторжения «военных средств Кореи». Он добавил, что КНДР будет считать это объявлением войны. В конце мая Северная Корея начала запускать на территорию Южной воздушные шары с мусором и навозом. Это стало ответом на антисеверокорейские листовки, отправленные в КНДР южнокорейскими организациями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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