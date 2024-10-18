В Миассе Челябинской области мужчина погиб во время ремонта грузовика. Его придавило из-за не выдержавших нагрузки домкратов. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.
«Грузовик без колес и с поднятым кузовом был подвешен на домкратах. В какой-то момент он рухнул. Находившийся в этот момент под машиной 56-летний мужчина погиб», — рассказали в пресс-службе учреждения.
В ПСС уточнили, что пострадавший нарушил требования техники безопасности. По словам очевидцев, он не обращал внимания на замечания находящихся рядом людей, которые предупреждали, что домкраты могут не выдержать. Чтобы освободить тело пострадавшего потребовался кран. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
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