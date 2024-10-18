18 октября 2024

В Миассе сорвавшийся с домкратов многотонный самосвал раздавил мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, спасатель, поисково спасательная служба
Спасателям пришлось использовать кран, чтобы деблокировать из-под самосвала тело погибшего Фото:

В Миассе Челябинской области мужчина погиб во время ремонта грузовика. Его придавило из-за не выдержавших нагрузки домкратов. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Грузовик без колес и с поднятым кузовом был подвешен на домкратах. В какой-то момент он рухнул. Находившийся в этот момент под машиной 56-летний мужчина погиб», — рассказали в пресс-службе учреждения.

В ПСС уточнили, что пострадавший нарушил требования техники безопасности. По словам очевидцев, он не обращал внимания на замечания находящихся рядом людей, которые предупреждали, что домкраты могут не выдержать. Чтобы освободить тело пострадавшего потребовался кран. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Погибший в Миассе мужчина игнорировал замечания очевидцев. Они предупреждали, что домкраты могут не выдержать
Погибший в Миассе мужчина игнорировал замечания очевидцев. Они предупреждали, что домкраты могут не выдержать

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В Миассе Челябинской области мужчина погиб во время ремонта грузовика. Его придавило из-за не выдержавших нагрузки домкратов. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Грузовик без колес и с поднятым кузовом был подвешен на домкратах. В какой-то момент он рухнул. Находившийся в этот момент под машиной 56-летний мужчина погиб», — рассказали в пресс-службе учреждения. В ПСС уточнили, что пострадавший нарушил требования техники безопасности. По словам очевидцев, он не обращал внимания на замечания находящихся рядом людей, которые предупреждали, что домкраты могут не выдержать. Чтобы освободить тело пострадавшего потребовался кран. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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