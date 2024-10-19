Ученые создали вакцину против рака

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Ученые планируют разрабатывать бактериальные вакцины против рака для каждого конкретного пациента Фото:

Колумбийские ученые разработали новую вакцину против рака. Авторы технологии заявляют, что новое лекарство имеет персонализированный подход, направленный на атаку как на очаг опухоли, так и на ее метастазы, что также может помочь предотвратить рецидив заболевания.

«Эксперименты на моделях мышей показали, что вакцина привлекала к работе широкий спектр иммунных клеток и успешно подавляла рост первичного и метастатического рака — меланомы и опухоли кишечника, а также предотвращала рецидив». — говорится на сайте Колумбийского университета. Вакцина использует модифицированные бактерии, которые обучают иммунные клетки распознавать и атаковать только раковые клетки, при этом не повреждая здоровые. Такой подход позволяет иммунной системе более эффективно справляться с болезнью.

Ранее микробиолог Александр Гинцбург рассказал, что пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких будут первыми, кто испытает новую вакцину от рака в рамках клинических исследований. Он пояснил, что работа с меланомой сейчас проще, поскольку этот рак поверхностный и хорошо виден, и добавил, что в будущем планируются испытания вакцины и для других типов рака.

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Колумбийские ученые разработали новую вакцину против рака. Авторы технологии заявляют, что новое лекарство имеет персонализированный подход, направленный на атаку как на очаг опухоли, так и на ее метастазы, что также может помочь предотвратить рецидив заболевания. «Эксперименты на моделях мышей показали, что вакцина привлекала к работе широкий спектр иммунных клеток и успешно подавляла рост первичного и метастатического рака — меланомы и опухоли кишечника, а также предотвращала рецидив». — говорится на сайте Колумбийского университета. Вакцина использует модифицированные бактерии, которые обучают иммунные клетки распознавать и атаковать только раковые клетки, при этом не повреждая здоровые. Такой подход позволяет иммунной системе более эффективно справляться с болезнью. Ранее микробиолог Александр Гинцбург рассказал, что пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких будут первыми, кто испытает новую вакцину от рака в рамках клинических исследований. Он пояснил, что работа с меланомой сейчас проще, поскольку этот рак поверхностный и хорошо виден, и добавил, что в будущем планируются испытания вакцины и для других типов рака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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