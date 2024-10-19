Число жертв после крушения грузового судна на Сахалине возросло

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На второй день после опрокидывания судна на Сахалине были найдены тела четырех жертв происшествия
На второй день после опрокидывания судна на Сахалине были найдены тела четырех жертв происшествия Фото:

Число погибших при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине выросло до четырех человек. Тела членов экипажа были обнаружены спасателями.

«Число погибших в результате опрокидывания судна „Григорий Ловцов“ на Сахалине возросло до четырёх», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что тела всех жертв обнаружены. 

Тело одного из моряков было обнаружено на берегу, в селе Первая Падь. Оно находится в шести километрах от порта Корсаков, где опрокинулось судно. Тела еще двоих человек спасатели увидели в заливе Анива с вертолета Ми-8, который вылетел на место происшествия для проведения авиационно-спасательных работ. В этом же заливе было найдено тело четвертого члена экипажа.

Ранее стало известно об опрокидывании «Григория Ловцова» в порту Корсаков на Сахалине. На его борту находились семь человек, троих из них нашли сразу, им оказали помощь. Также было обнаружено тело одного из членов экипажа, а судьба еще троих была неизвестна.

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Число погибших при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине выросло до четырех человек. Тела членов экипажа были обнаружены спасателями. «Число погибших в результате опрокидывания судна „Григорий Ловцов“ на Сахалине возросло до четырёх», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что тела всех жертв обнаружены.  Тело одного из моряков было обнаружено на берегу, в селе Первая Падь. Оно находится в шести километрах от порта Корсаков, где опрокинулось судно. Тела еще двоих человек спасатели увидели в заливе Анива с вертолета Ми-8, который вылетел на место происшествия для проведения авиационно-спасательных работ. В этом же заливе было найдено тело четвертого члена экипажа. Ранее стало известно об опрокидывании «Григория Ловцова» в порту Корсаков на Сахалине. На его борту находились семь человек, троих из них нашли сразу, им оказали помощь. Также было обнаружено тело одного из членов экипажа, а судьба еще троих была неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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