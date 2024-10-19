Число жертв после крушения грузового судна на Сахалине возросло

Число погибших при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине выросло до четырех человек. Тела членов экипажа были обнаружены спасателями.
«Число погибших в результате опрокидывания судна „Григорий Ловцов“ на Сахалине возросло до четырёх», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что тела всех жертв обнаружены.
Тело одного из моряков было обнаружено на берегу, в селе Первая Падь. Оно находится в шести километрах от порта Корсаков, где опрокинулось судно. Тела еще двоих человек спасатели увидели в заливе Анива с вертолета Ми-8, который вылетел на место происшествия для проведения авиационно-спасательных работ. В этом же заливе было найдено тело четвертого члена экипажа.
Ранее стало известно об опрокидывании «Григория Ловцова» в порту Корсаков на Сахалине. На его борту находились семь человек, троих из них нашли сразу, им оказали помощь. Также было обнаружено тело одного из членов экипажа, а судьба еще троих была неизвестна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.