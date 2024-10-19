К месту ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине вылетел вертолет Ми-8

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Вертолет Ми-28. Stock, вертолет, Ми-28
Вертолет Ми-8 с тремя спасателями вылетел в район Корсаковского порта к судну «Григорий Ловцов» Фото:

Вертолет Ми-8 с группой спасателей вылетел в порт Корсаков, где 18 октября перевернулось судно «Григорий Ловцов». Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«В район Корсаковского порта вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Он уточнил, что компетентные органы ведут расследование, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

По данным губернатора, состояние одного из спасенных остается стабильно тяжелым, и он находится в реанимации. Остальные пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее, 18 октября, у берегов Корсаковского района на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», на борту которого находились семь человек. В результате происшествия в порту Корсакова погибли два человека.

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Вертолет Ми-8 с группой спасателей вылетел в порт Корсаков, где 18 октября перевернулось судно «Григорий Ловцов». Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «В район Корсаковского порта вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ», — написал Лимаренко в своем telegram-канале. Он уточнил, что компетентные органы ведут расследование, выясняя причины и обстоятельства произошедшего. По данным губернатора, состояние одного из спасенных остается стабильно тяжелым, и он находится в реанимации. Остальные пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Ранее, 18 октября, у берегов Корсаковского района на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», на борту которого находились семь человек. В результате происшествия в порту Корсакова погибли два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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