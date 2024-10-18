18 октября 2024

Курганец на автомобиле сбил девушку и несколько раз проехал по ней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Водитель скрылся с места преступления, сообщили очевидцы Фото:

В Далматово Курганской области мужчина сбил женщину на машине и несколько раз ее переехал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Мужчина поссорился с женщиной в одном из баров. После этого он на машине сбил ее и несколько раз переехал. Говорят, будто он ранее был судим. После произошедшего мужчина скрылся», — сообщили очевидцы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.

Мужчина сбил женщину и несколько раз ее переехал
Мужчина сбил женщину и несколько раз ее переехал

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В Далматово Курганской области мужчина сбил женщину на машине и несколько раз ее переехал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Мужчина поссорился с женщиной в одном из баров. После этого он на машине сбил ее и несколько раз переехал. Говорят, будто он ранее был судим. После произошедшего мужчина скрылся», — сообщили очевидцы. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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