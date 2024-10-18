Водитель скрылся с места преступления, сообщили очевидцы
В Далматово Курганской области мужчина сбил женщину на машине и несколько раз ее переехал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Мужчина поссорился с женщиной в одном из баров. После этого он на машине сбил ее и несколько раз переехал. Говорят, будто он ранее был судим. После произошедшего мужчина скрылся», — сообщили очевидцы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
Мужчина сбил женщину и несколько раз ее переехал
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