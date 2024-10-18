18 октября 2024

Известного челябинского репера зарезала жена

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске жена убила мужа-репера Фото:

Убитым в колясочной в Челябинске оказался известный реп-исполнитель Трикопюшон. Его зарезала супруга. Об этом пишет сообщество «Hip-Hop Family» в социальной сети «ВКонтакте».

«Инцидент произошел 16 октября, когда пара распивала алкоголь в колясочной. В ходе конфликта, находясь под воздействием спиртного, женщина нанесла 35-летнему мужчине ножевое ранение в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство. Назначены судебные экспертизы. Следственные действия продолжаются. Как URA.RU писало ранее, преступление произошло 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева. Женщина убила репера в ходе ссоры.

Репер Трикопюшон известен по трекам «Кукольный театр», «Трон», «Пока не поздно». Поклонники исполнителя и просто неравнодушные люди в соцсетях выражают соболезнования близким.

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Убитым в колясочной в Челябинске оказался известный реп-исполнитель Трикопюшон. Его зарезала супруга. Об этом пишет сообщество «Hip-Hop Family» в социальной сети «ВКонтакте». «Инцидент произошел 16 октября, когда пара распивала алкоголь в колясочной. В ходе конфликта, находясь под воздействием спиртного, женщина нанесла 35-летнему мужчине ножевое ранение в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство. Назначены судебные экспертизы. Следственные действия продолжаются. Как URA.RU писало ранее, преступление произошло 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева. Женщина убила репера в ходе ссоры. Репер Трикопюшон известен по трекам «Кукольный театр», «Трон», «Пока не поздно». Поклонники исполнителя и просто неравнодушные люди в соцсетях выражают соболезнования близким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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