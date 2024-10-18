Известного челябинского репера зарезала жена

Убитым в колясочной в Челябинске оказался известный реп-исполнитель Трикопюшон. Его зарезала супруга. Об этом пишет сообщество «Hip-Hop Family» в социальной сети «ВКонтакте».
«Инцидент произошел 16 октября, когда пара распивала алкоголь в колясочной. В ходе конфликта, находясь под воздействием спиртного, женщина нанесла 35-летнему мужчине ножевое ранение в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство. Назначены судебные экспертизы. Следственные действия продолжаются. Как URA.RU писало ранее, преступление произошло 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева. Женщина убила репера в ходе ссоры.
Репер Трикопюшон известен по трекам «Кукольный театр», «Трон», «Пока не поздно». Поклонники исполнителя и просто неравнодушные люди в соцсетях выражают соболезнования близким.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!