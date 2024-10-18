Главным тренером пермского «Молота» стал экс-тренер швейцарского клуба Попихин

На пост главного тренера пермского хоккейного клуба «Молот» назначили Евгения Попихина. В 2003 году он начал тренерскую карьеру в качестве главного тренера швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон». Об этом сообщили в пресс-службе пермского ХК.
«На пост главного тренера назначен Евгений Попихин. Он начал карьеру в 2003 году с должности главного тренера швейцарского клуба „Фрибур-Готтерон“. Также возглавлял нижегородское „Торпедо“, хабаровский „Амур“, мытищинский „Химик“, новокузнецкий „Металлург“ и другие клубы», — сообщили на сайте ХК.
Попихин родился 19 февраля 1960 года в Москве. Во время профессиональной карьеры выступал на позиции защитника. Он является мастером спорта международного класса. С 2006 по 2007 годы Евгений возглавлял молодежную сборную России, вместе с которой завоевал серебряные медали Молодежного чемпионата мира 2007 года, а в 2010—2011 годах был главным тренером Олимпийской сборной России.
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