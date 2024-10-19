ВСУ ищут новые способы борьбы против российских беспилотников

Украинская компания Kvertus разработала для Вооруженных сил страны (ВСУ) оборудование для борьбы с дронами. Военным компания предлагает рюкзаки-ежи, которые должны создавать куполообразную защиту, выводящую из строя беспилотники. Стоит такая техника шесть тысяч долларов. Об этом сообщила газета The Times.
«[Компания Kvertus] выпускает рюкзаки-ежи за 6000 долларов, которые выглядят таковыми из-за количества антенн на них, создавая куполообразную защиту. Они могут вывести из строя беспилотники, работающие в 50-60 различных диапазонах частот от 100 МГц до 5,8 ГГц», — сообщила британская газета. Отмечается, что для разработки нового продукта, способного противодействовать дронам, компании требуется пару месяцев.
Отмечается, что многие из систем для создания помех дронам ВС РФ уже установлены на переданных ВСУ британских танках Challenger 2. Другие образцы используются на машинах, участвующих в боевых действиях на территории России (в Курской области).
Ранее дрон ВС РФ уничтожил танк ВСУ на харьковском направлении. Предотвратить это не помогли ни радиоэлектронный, ни решетчатый защитный навес.
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