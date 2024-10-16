16 октября 2024

Дрон ВС РФ сжег дотла танк ВСУ, преодолев два уровня защиты. Видео

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Дрон ВС РФ успешно преодолел двойную защиту украинского танка
Дрон ВС РФ успешно преодолел двойную защиту украинского танка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон ВС РФ уничтожил танк ВСУ на харьковском направлении, преодолев два уровня защиты: радиоэлектронную и решетчатый защитный навес. Об этом рассказал представитель российских силовых структур.

«Оператор-ас российского беспилотника группировки войск „Запад“ снайперскими сбросами сжег украинский танк на харьковском направлении», — передает слова собеседника РИА «Новости». Он добавил, что беспилотник, преодолев два уровня защиты — радиоэлектронную (РЭБ) и решетчатый защитный навес «мангал», атаковал цель с использованием специальных противотанковых боеприпасов.

В результате атаки произошла детонация боекомплекта. Это привело к полному уничтожению цели, заключил источник.

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Дрон ВС РФ уничтожил танк ВСУ на харьковском направлении, преодолев два уровня защиты: радиоэлектронную и решетчатый защитный навес. Об этом рассказал представитель российских силовых структур. «Оператор-ас российского беспилотника группировки войск „Запад“ снайперскими сбросами сжег украинский танк на харьковском направлении», — передает слова собеседника РИА «Новости». Он добавил, что беспилотник, преодолев два уровня защиты — радиоэлектронную (РЭБ) и решетчатый защитный навес «мангал», атаковал цель с использованием специальных противотанковых боеприпасов. В результате атаки произошла детонация боекомплекта. Это привело к полному уничтожению цели, заключил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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