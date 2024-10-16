Дрон ВС РФ уничтожил танк ВСУ на харьковском направлении, преодолев два уровня защиты: радиоэлектронную и решетчатый защитный навес. Об этом рассказал представитель российских силовых структур.
«Оператор-ас российского беспилотника группировки войск „Запад“ снайперскими сбросами сжег украинский танк на харьковском направлении», — передает слова собеседника РИА «Новости». Он добавил, что беспилотник, преодолев два уровня защиты — радиоэлектронную (РЭБ) и решетчатый защитный навес «мангал», атаковал цель с использованием специальных противотанковых боеприпасов.
В результате атаки произошла детонация боекомплекта. Это привело к полному уничтожению цели, заключил источник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.