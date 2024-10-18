Врачи забрали школьников с территории Шарташского парка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с территории Шарташского лесопарка срочно госпитализировали трех подростков. Сейчас за ними наблюдают врачи. Информацию об инциденте подтвердили URA.RU в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«Трое подростков госпитализированы в одну из городских больниц Екатеринбурга. Находятся под наблюдением. Состояние удовлетворительное», — сообщили в министерстве.
Очевидцы рассказали telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что несовершеннолетних увезли в машинах реанимации. Свидетели инцидента предположили, что подростки употребляли спиртные напитки.
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