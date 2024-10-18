18 октября 2024

Подростков экстренно госпитализировали из парка в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи забрали школьников с территории Шарташского парка в Екатеринбурге
Врачи забрали школьников с территории Шарташского парка в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге с территории Шарташского лесопарка срочно госпитализировали трех подростков. Сейчас за ними наблюдают врачи. Информацию об инциденте подтвердили URA.RU в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Трое подростков госпитализированы в одну из городских больниц Екатеринбурга. Находятся под наблюдением. Состояние удовлетворительное», — сообщили в министерстве.

Очевидцы рассказали telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что несовершеннолетних увезли в машинах реанимации. Свидетели инцидента предположили, что подростки употребляли спиртные напитки.

Фото:

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В Екатеринбурге с территории Шарташского лесопарка срочно госпитализировали трех подростков. Сейчас за ними наблюдают врачи. Информацию об инциденте подтвердили URA.RU в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «Трое подростков госпитализированы в одну из городских больниц Екатеринбурга. Находятся под наблюдением. Состояние удовлетворительное», — сообщили в министерстве. Очевидцы рассказали telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», что несовершеннолетних увезли в машинах реанимации. Свидетели инцидента предположили, что подростки употребляли спиртные напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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