18 октября 2024

Курганский ХК «Зауралье» одержал восьмую победу подряд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
Клуб обыграл команду из Орска Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал восьмую победу подряд. Последний матч проходил в Орске, во время которого курганцы обыграли «Южный Урал» со счетом 2:3, сообщили в пресс-службе клуба.

«Одержали восьмую победу подряд. В очень нелегком матче победили в гостях „Южный Урал“ по буллитам и продолжаем победную серию. „Южный Урал“ — „Зауралье“ — 2:3», — сообщили в telegram-канале клуба.

Голы забили:

  • 1:0 — Константин Суслов (И. Тимашев, 05:31);
  • 1:1 — Андрей Ерофеев (Е. Круженков, В. Антипин, 23:41);
  • 1:2 — Владимир Михалев (П. Пищальников, И. Ширяев, 39:36, бол.);
  • 2:2 — Егор Маклозян (43:12);
  • 2:3 — Артем Дидковский (65:00, решающий буллит).

Сообщалось, что клуб «Зауралье» одержал победу над магнитогорской «Магниткой». Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард Камиль Шиафотдинов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал восьмую победу подряд. Последний матч проходил в Орске, во время которого курганцы обыграли «Южный Урал» со счетом 2:3, сообщили в пресс-службе клуба. «Одержали восьмую победу подряд. В очень нелегком матче победили в гостях „Южный Урал“ по буллитам и продолжаем победную серию. „Южный Урал“ — „Зауралье“ — 2:3», — сообщили в telegram-канале клуба. Голы забили: Сообщалось, что клуб «Зауралье» одержал победу над магнитогорской «Магниткой». Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард Камиль Шиафотдинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...