Курганский ХК «Зауралье» одержал восьмую победу подряд

Клуб обыграл команду из Орска
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал восьмую победу подряд. Последний матч проходил в Орске, во время которого курганцы обыграли «Южный Урал» со счетом 2:3, сообщили в пресс-службе клуба.
«Одержали восьмую победу подряд. В очень нелегком матче победили в гостях „Южный Урал“ по буллитам и продолжаем победную серию. „Южный Урал“ — „Зауралье“ — 2:3», — сообщили в telegram-канале клуба.
Голы забили:
- 1:0 — Константин Суслов (И. Тимашев, 05:31);
- 1:1 — Андрей Ерофеев (Е. Круженков, В. Антипин, 23:41);
- 1:2 — Владимир Михалев (П. Пищальников, И. Ширяев, 39:36, бол.);
- 2:2 — Егор Маклозян (43:12);
- 2:3 — Артем Дидковский (65:00, решающий буллит).
Сообщалось, что клуб «Зауралье» одержал победу над магнитогорской «Магниткой». Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард Камиль Шиафотдинов.
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