Курганские хоккеисты вырвали у соперника победу в последнем периоде

Курганский клуб «Зауралье» переиграл команду из Магнитогорска в матче ВХЛ
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К третьему периоду счет был равным
К третьему периоду счет был равным Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Клуб из Кургана «Зауралье» одержал победу над магнитогорской «Магниткой». Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард Камиль Шиафотдинов, пояснила пресс-служба курганской команды.

«Пропустили первыми, но смогли найти в себе силы отыграться и выйти вперед. В концовке героически дотерпели в обороне. Итог матча: 3:2», — написано в telegram-канале «Зауралья».

Несколькими днями ранее курганские хоккеисты разгромили «Динамо-Алтай» из Барнаула на домашней арене. Игра закончилась со счетом 3:0.

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Клуб из Кургана «Зауралье» одержал победу над магнитогорской «Магниткой». Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард Камиль Шиафотдинов, пояснила пресс-служба курганской команды. «Пропустили первыми, но смогли найти в себе силы отыграться и выйти вперед. В концовке героически дотерпели в обороне. Итог матча: 3:2», — написано в telegram-канале «Зауралья». Несколькими днями ранее курганские хоккеисты разгромили «Динамо-Алтай» из Барнаула на домашней арене. Игра закончилась со счетом 3:0.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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