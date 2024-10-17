Курганские хоккеисты вырвали у соперника победу в последнем периоде

К третьему периоду счет был равным
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Клуб из Кургана «Зауралье» одержал победу над магнитогорской «Магниткой». Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард Камиль Шиафотдинов, пояснила пресс-служба курганской команды.
«Пропустили первыми, но смогли найти в себе силы отыграться и выйти вперед. В концовке героически дотерпели в обороне. Итог матча: 3:2», — написано в telegram-канале «Зауралья».
Несколькими днями ранее курганские хоккеисты разгромили «Динамо-Алтай» из Барнаула на домашней арене. Игра закончилась со счетом 3:0.
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