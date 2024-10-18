18 октября 2024

Цыган из Екатеринбурга избежит наказания за секс с юной сестрой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юристы заявили, что молодому человеку не грозит уголовное преследование Фото:

Молодому цыгану из Екатеринбурга, от которого во второй раз забеременела 16-летняя сестра, уголовное преследование не грозит. Но при одном условии, рассказал URA.RU адвокат Андрей Ватагин.

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О том, что полиция проводит проверку в отношении молодого человека, URA.RU рассказало днем 19 октября. По данным агентства, своего первого ребенка девушка родила, когда ей было 14. Вместе с 17-летним возлюбленным она живет у его родителей.

«Исходя из изложенной [журналистами] информации, молодому человеку не грозит никакой уголовной ответственности, но при условии, что не было насилия и все было по обоюдному согласию», — сказал Ватагин. Собеседник URA.RU в адвокатской среде, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что, если бы парень был на год старше, его бы могли привлечь к ответственности. «Если бы девочка была намного младше, например, ей было бы 12 лет, то риск попасть под уголовную статью имелся бы», — объяснил собеседник.

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Молодому цыгану из Екатеринбурга, от которого во второй раз забеременела 16-летняя сестра, уголовное преследование не грозит. Но при одном условии, рассказал URA.RU адвокат Андрей Ватагин. О том, что полиция проводит проверку в отношении молодого человека, URA.RU рассказало днем 19 октября. По данным агентства, своего первого ребенка девушка родила, когда ей было 14. Вместе с 17-летним возлюбленным она живет у его родителей. «Исходя из изложенной [журналистами] информации, молодому человеку не грозит никакой уголовной ответственности, но при условии, что не было насилия и все было по обоюдному согласию», — сказал Ватагин. Собеседник URA.RU в адвокатской среде, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что, если бы парень был на год старше, его бы могли привлечь к ответственности. «Если бы девочка была намного младше, например, ей было бы 12 лет, то риск попасть под уголовную статью имелся бы», — объяснил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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