Цыган из Екатеринбурга избежит наказания за секс с юной сестрой

19 октября 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Юристы заявили, что молодому человеку не грозит уголовное преследование Фото: Денис Моргунов © URA.RU Молодому цыгану из Екатеринбурга, от которого во второй раз забеременела 16-летняя сестра, уголовное преследование не грозит. Но при одном условии, рассказал URA.RU адвокат Андрей Ватагин. Новость по теме В Екатеринбурге 16-летняя забеременела от брата вторым ребенком О том, что полиция проводит проверку в отношении молодого человека, URA.RU рассказало днем 19 октября. По данным агентства, своего первого ребенка девушка родила, когда ей было 14. Вместе с 17-летним возлюбленным она живет у его родителей. «Исходя из изложенной [журналистами] информации, молодому человеку не грозит никакой уголовной ответственности, но при условии, что не было насилия и все было по обоюдному согласию», — сказал Ватагин. Собеседник URA.RU в адвокатской среде, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что, если бы парень был на год старше, его бы могли привлечь к ответственности. «Если бы девочка была намного младше, например, ей было бы 12 лет, то риск попасть под уголовную статью имелся бы», — объяснил собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодому цыгану из Екатеринбурга, от которого во второй раз забеременела 16-летняя сестра, уголовное преследование не грозит. Но при одном условии, рассказал URA.RU адвокат Андрей Ватагин. О том, что полиция проводит проверку в отношении молодого человека, URA.RU рассказало днем 19 октября. По данным агентства, своего первого ребенка девушка родила, когда ей было 14. Вместе с 17-летним возлюбленным она живет у его родителей. «Исходя из изложенной [журналистами] информации, молодому человеку не грозит никакой уголовной ответственности, но при условии, что не было насилия и все было по обоюдному согласию», — сказал Ватагин. Собеседник URA.RU в адвокатской среде, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что, если бы парень был на год старше, его бы могли привлечь к ответственности. «Если бы девочка была намного младше, например, ей было бы 12 лет, то риск попасть под уголовную статью имелся бы», — объяснил собеседник.