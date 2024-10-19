Россиянам рассказали, как снизить налог по вкладам

РБК: снизить налог по вкладам можно за счет вычета с процентов за 2023 год

19 октября 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Налоги по вкладам можно снизить до 2025 года за счет вычета с процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снизить налог по вкладам можно за счет вычета с процентов по этому же вкладу за период 2023 года. Интрукцию по тому, как это делать, дала налоговый консультант Екатерина Пирогова. Новость по теме Кому в России правительство поможет выплатить ипотеку Для того чтобы вернуть часть налога с процентов и снизить налог по вкладам, нужно зайти на сайт ФНС в личный кабинет налогоплательщика. Там следует заполнить соответствующую декларацию, указать свой статус, а в доходах, полученных в РФ, указать новый источник дохода — проценты по вкладам. При добавлении источников дохода также нужно указать пункт «Физическое лицо или иной источник» и в наименовании написать, что это проценты. Далее следует заполнить сумму доходов для вычета и обязательно указать код вычета «914», который используется для процентов по вкладам. Так, за 20203 год он составляет 150 тысяч рублей. Последним пунктом нужно перейти в раздел выбора того налогового вычета, на который имеется право, и отправить декларации на камеральную проверку. «После камеральной проверки (форма налогового контроля, при которой органы проверяют документы) декларации задолженность по налоговому уведомлению будет скорректирована налоговым органом. Тут нужно учитывать, что срок камеральной проверки составляет три месяца», — отметила Пирогова. При этом срок уплаты налогов при получении уведомления рассчитан до 2 декабря 2024 года. Ее слова передает РБК. Новость по теме Как заплатить налог на вклад и кто должен это делать в 2024 году Срок проверки составляет три месяца. После этого налоговая скорректирует задолженность по налогу с учетом полученных вычетов. Исключение составляет только имущественный налоговый вычет. Важно помнить, что налоговые вычеты по ИИС, стандартные и социальные нельзя перенести на следующий налоговый период, если их не использовали полностью в текущем году. Кроме того, особое внимание стоит уделить налоговым уведомлениям, если человек уже подавал декларацию за 2023 год и использовал в ней данные налоговых агентов с учетом вычетов. Если эти данные были учтены некорректно, то сумма налога, указанная в уведомлении, может быть рассчитана неправильно. Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский сообщил, что налогами не облагаются вклады до 180 тысяч рублей. Однако есть исключение: если сумма налогов превысит пять миллионов рублей, то с суммы превышения налог будет составлять 15%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снизить налог по вкладам можно за счет вычета с процентов по этому же вкладу за период 2023 года. Интрукцию по тому, как это делать, дала налоговый консультант Екатерина Пирогова. Для того чтобы вернуть часть налога с процентов и снизить налог по вкладам, нужно зайти на сайт ФНС в личный кабинет налогоплательщика. Там следует заполнить соответствующую декларацию, указать свой статус, а в доходах, полученных в РФ, указать новый источник дохода — проценты по вкладам. При добавлении источников дохода также нужно указать пункт «Физическое лицо или иной источник» и в наименовании написать, что это проценты. Далее следует заполнить сумму доходов для вычета и обязательно указать код вычета «914», который используется для процентов по вкладам. Так, за 20203 год он составляет 150 тысяч рублей. Последним пунктом нужно перейти в раздел выбора того налогового вычета, на который имеется право, и отправить декларации на камеральную проверку. «После камеральной проверки (форма налогового контроля, при которой органы проверяют документы) декларации задолженность по налоговому уведомлению будет скорректирована налоговым органом. Тут нужно учитывать, что срок камеральной проверки составляет три месяца», — отметила Пирогова. При этом срок уплаты налогов при получении уведомления рассчитан до 2 декабря 2024 года. Ее слова передает РБК. Срок проверки составляет три месяца. После этого налоговая скорректирует задолженность по налогу с учетом полученных вычетов. Исключение составляет только имущественный налоговый вычет. Важно помнить, что налоговые вычеты по ИИС, стандартные и социальные нельзя перенести на следующий налоговый период, если их не использовали полностью в текущем году. Кроме того, особое внимание стоит уделить налоговым уведомлениям, если человек уже подавал декларацию за 2023 год и использовал в ней данные налоговых агентов с учетом вычетов. Если эти данные были учтены некорректно, то сумма налога, указанная в уведомлении, может быть рассчитана неправильно. Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский сообщил, что налогами не облагаются вклады до 180 тысяч рублей. Однако есть исключение: если сумма налогов превысит пять миллионов рублей, то с суммы превышения налог будет составлять 15%.