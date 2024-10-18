18 октября 2024

Пермский «Амкар» обыграл клуб из Нижнего Новгорода

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Матч закончился со счетом 1:2 в пользу пермского клуба Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкар» обыграл «Волну» из Нижнего Новгорода. Игра на выезде закончилась со счетом 1:2 в пользу пермяков, сообщили в пресс-службе клуба.

«Завершаем сезон в чемпионате выездной победой. ФК „Волна“ — „Амкар“ — 1:2», — сообщили в telegram-канале клуба. Пермяки пропустили первый гол, но позже Джамал Дибиргаджиев сравнял счет, а Илья Юрченко вывел команду вперед.

Сообщалось, что в Перми матч «Амкара» и команды из Оренбурга закончился ничьей. Игра закончилась со счетом 0:0.

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Пермский футбольный клуб «Амкар» обыграл «Волну» из Нижнего Новгорода. Игра на выезде закончилась со счетом 1:2 в пользу пермяков, сообщили в пресс-службе клуба. «Завершаем сезон в чемпионате выездной победой. ФК „Волна“ — „Амкар“ — 1:2», — сообщили в telegram-канале клуба. Пермяки пропустили первый гол, но позже Джамал Дибиргаджиев сравнял счет, а Илья Юрченко вывел команду вперед. Сообщалось, что в Перми матч «Амкара» и команды из Оренбурга закончился ничьей. Игра закончилась со счетом 0:0.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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