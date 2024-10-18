Пермский «Амкар» обыграл клуб из Нижнего Новгорода

Матч закончился со счетом 1:2 в пользу пермского клуба
Пермский футбольный клуб «Амкар» обыграл «Волну» из Нижнего Новгорода. Игра на выезде закончилась со счетом 1:2 в пользу пермяков, сообщили в пресс-службе клуба.
«Завершаем сезон в чемпионате выездной победой. ФК „Волна“ — „Амкар“ — 1:2», — сообщили в telegram-канале клуба. Пермяки пропустили первый гол, но позже Джамал Дибиргаджиев сравнял счет, а Илья Юрченко вывел команду вперед.
Сообщалось, что в Перми матч «Амкара» и команды из Оренбурга закончился ничьей. Игра закончилась со счетом 0:0.
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