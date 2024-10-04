Матч пермского «Амкара» и ФК «Оренбург» закончился ничьей

Матч закончился ничьей (архивное фото)
В Перми матч футбольного клуба «Амкар» и команды Оренбурга закончился ничьей. Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба.
«Матч ФК „Амкар“ — „Оренбург“. Нулевая ничья», — сообщили в telegram-канале клуба.
В апреле 2024 года сообщалось, что ПАО «Пермэнергосбыт» отказался спонсировать ФК «Амкар». Оснований для продолжения сотрудничества не нашлось, так как клуб вылетел в низкую лигу и не выполнил поставленные задачи.
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