04 октября 2024

Матч пермского «Амкара» и ФК «Оренбург» закончился ничьей

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Клипарт. Пермь, фк амкар, пермь
Матч закончился ничьей (архивное фото) Фото:

В Перми матч футбольного клуба «Амкар» и команды Оренбурга закончился ничьей. Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба.

«Матч ФК „Амкар“ — „Оренбург“. Нулевая ничья», — сообщили в telegram-канале клуба.

В апреле 2024 года сообщалось, что ПАО «Пермэнергосбыт» отказался спонсировать ФК «Амкар». Оснований для продолжения сотрудничества не нашлось, так как клуб вылетел в низкую лигу и не выполнил поставленные задачи.

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В Перми матч футбольного клуба «Амкар» и команды Оренбурга закончился ничьей. Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба. «Матч ФК „Амкар“ — „Оренбург“. Нулевая ничья», — сообщили в telegram-канале клуба. В апреле 2024 года сообщалось, что ПАО «Пермэнергосбыт» отказался спонсировать ФК «Амкар». Оснований для продолжения сотрудничества не нашлось, так как клуб вылетел в низкую лигу и не выполнил поставленные задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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