FT: США потребовали ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли

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Конгресс США требует ужесточить санкции в отношении российской нефтяной промышленности
Конгресс США требует ужесточить санкции в отношении российской нефтяной промышленности Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Конгресс США желает от администрации президента США Джо Байдена ужесточения санкций против России, в частности против нефтяной промышленности страны. По их мнению, действующие правила позволяют крупной американской компании подпитывать российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщила газета Financial Times.

«Двухпартийная коалиция в Конгрессе требует от администрации Байдена ужесточить санкции в отношении российской нефтесервисной отрасли», — сообщила газета. Помимо этого парламент требует от Минфина США объяснений за импорт РФ оборудования компанией SLB на сумму 17,5 млн долларов в прошлом году.

Ранее МИД Финляндии призвал ужесточить санкции против России. По словам министра иностранных дел страны Элины Валтонен, сделать это стоит в первую очередь против против нефтяного флота РФ. 

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Конгресс США желает от администрации президента США Джо Байдена ужесточения санкций против России, в частности против нефтяной промышленности страны. По их мнению, действующие правила позволяют крупной американской компании подпитывать российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщила газета Financial Times. «Двухпартийная коалиция в Конгрессе требует от администрации Байдена ужесточить санкции в отношении российской нефтесервисной отрасли», — сообщила газета. Помимо этого парламент требует от Минфина США объяснений за импорт РФ оборудования компанией SLB на сумму 17,5 млн долларов в прошлом году. Ранее МИД Финляндии призвал ужесточить санкции против России. По словам министра иностранных дел страны Элины Валтонен, сделать это стоит в первую очередь против против нефтяного флота РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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