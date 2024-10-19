FT: США потребовали ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли

Конгресс США желает от администрации президента США Джо Байдена ужесточения санкций против России, в частности против нефтяной промышленности страны. По их мнению, действующие правила позволяют крупной американской компании подпитывать российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщила газета Financial Times.
«Двухпартийная коалиция в Конгрессе требует от администрации Байдена ужесточить санкции в отношении российской нефтесервисной отрасли», — сообщила газета. Помимо этого парламент требует от Минфина США объяснений за импорт РФ оборудования компанией SLB на сумму 17,5 млн долларов в прошлом году.
Ранее МИД Финляндии призвал ужесточить санкции против России. По словам министра иностранных дел страны Элины Валтонен, сделать это стоит в первую очередь против против нефтяного флота РФ.
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