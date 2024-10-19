19 октября 2024

В США рассказали, почему Байден не одобрит «план победы» Зеленского

ABC: американцы не позволят Байдену одобрить «план победы» Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Байдена не одобрит план Зеленского из-за боязни потерять рейтинги
Администрация Байдена не одобрит план Зеленского из-за боязни потерять рейтинги Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Администрация главы Штатов Джо Байдена не одобрит «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, пока не пройдут выборы президента США. Об этом сообщил телеканал ABC и подчеркнул, что американская позиция связана с нежеланием портить рейтинги кандидата от правящей партии Камалы Харрис. 

«Однако аналитики говорят, что администрация Байдена вряд ли примет решение до президентских выборов в США 5 ноября, поскольку оно может не понравиться избирателям», — сообщил телеканал. Отмечается, что американская поддержка имеет решающее значение для планов Киева.

По мнению профессора стратегических исследований Филлипса О'Брайена, администрация Байдена старается не предпринимать лишних действий и дожидается выборов. Эксперт отмечает, что такой стратегии действующее правительство штатов будет придерживаться до последнего.

США хотят передать решение украинского кризиса европейским государствам из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщала французская газета Le Figaro, подчеркнув, что Европа уже готовится к возможным вызовам.

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Администрация главы Штатов Джо Байдена не одобрит «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, пока не пройдут выборы президента США. Об этом сообщил телеканал ABC и подчеркнул, что американская позиция связана с нежеланием портить рейтинги кандидата от правящей партии Камалы Харрис.  «Однако аналитики говорят, что администрация Байдена вряд ли примет решение до президентских выборов в США 5 ноября, поскольку оно может не понравиться избирателям», — сообщил телеканал. Отмечается, что американская поддержка имеет решающее значение для планов Киева. По мнению профессора стратегических исследований Филлипса О'Брайена, администрация Байдена старается не предпринимать лишних действий и дожидается выборов. Эксперт отмечает, что такой стратегии действующее правительство штатов будет придерживаться до последнего. США хотят передать решение украинского кризиса европейским государствам из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщала французская газета Le Figaro, подчеркнув, что Европа уже готовится к возможным вызовам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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