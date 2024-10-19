Руководство свердловской «дочки» УВЗ обвинили в растратах. Видео

Сотрудники волчанского предприятия «Уралвагонзавода» обратились к Бастрыкину

20 октября 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Заводчане отправляли жалобу в материнское предприятие УВЗ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Волчанского механического завода (принадлежит «Уралвагонзаводу») обвинили руководство в растрате десятков миллионов рублей в личных целях. В видеообращении к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, опубликованном в группе «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте», они жалуются на попытки отобрать у них работу и невыплаченную зарплату. «Наш коллектив выполняет производство продукции для государства, сотрудники работают сверхурочно и за счет выплат и надбавок значительно выросли заработные платы. Руководству завода не понравилось, что люди зарабатывают большие деньги. Директор Михаил Брусов распорядился, чтобы <…> установили лимит для тех, кто выполняет госзаказы, в четыре тысячи рублей за смену и 2,5 тысячи рублей в выходные, а также на снижение расценок не чаще чем раз в полгода на одном и том же изделии», — сказал заводчанин Дмитрий Алексеев. По его словам, в 2022 году завод закупил оборудование, несмотря на то что в цехе загружена якобы лишь треть станков. Алексеев, в частности, утверждает, что в апреле 2023 года был куплен станок за 6—8 миллионов рублей, который по документам якобы обошелся в более чем 30 млн. Его якобы привезли неисправным, и он до сих пор не работает. Алексеев пожаловался на загазованность в цехах, отсутствие вентиляции и благоустройства вокруг завода, на которое собирали деньги с работников десять лет назад. В конце 2023 года ему якобы перестали выплачивать зарплату. При попытках зафиксировать нарушения его женой — начальницей цеха — якобы выяснилось, что бригадир мог приписывать себе зарплаты сотрудников. И супруги подали жалобу в материнское предприятие УВЗ. «Данную проверку моя супруга довести до конца не смогла, так как на нее начало оказываться давление», — пояснил Дмитрий на видео. Жена вскоре была вынуждена уволиться. После этого Алексеев обратился в прокуратуру Карпинска. «30 декабря 2023 года меня пригласили в кабинет управления завода, где находились замдиректора Артем Трубников, Наталья Пискунова, Елена Бутова и замначальника отдела оплаты труда Ольга Ухова, юрист завода Оксана Худорожкова и и. о. начальника цеха Павел Денежкин. Эта группа начала оказывать на меня давление и просить забрать свое заявление из прокуратуры. Мне сказали: „Подумай хорошо о последствиях“. После новогодних праздников, в январе 2024 года, заместитель директора Трубников подошел ко мне и спросил, буду ли я забирать жалобу, на что я ответил отказом. После чего он мне сказал: „Ты пожалеешь об этом, денег своих не получишь и работать здесь не будешь, мы тебя уничтожим“», — утверждает Алексеев. После жалоб в центральный аппарат СКР ему якобы назначили встречу с и. о. руководителя регионального управления ведомства Константином Мирошниченко в сентябре. Но по итогам разговора никаких дел не завели. Другой представившийся сотрудником герой видео — Андрей Собакинский — рассказал о травме на работе, когда он поскользнулся и упал на лестнице. Собакинский заявил, что ему отказали в выдаче справки о производственной травме и отправляют на УВЗ для проверки работоспособности. Он боится, что если это не признают производственной травмой, его уволят. URA.RU уточнило информацию в свердловском СК. В ведомстве пока отказались комментировать ситуацию. Также агентство обратилось в пресс-службу «Уралвагонзавода». Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Волчанского механического завода (принадлежит «Уралвагонзаводу») обвинили руководство в растрате десятков миллионов рублей в личных целях. В видеообращении к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, опубликованном в группе «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте», они жалуются на попытки отобрать у них работу и невыплаченную зарплату. «Наш коллектив выполняет производство продукции для государства, сотрудники работают сверхурочно и за счет выплат и надбавок значительно выросли заработные платы. Руководству завода не понравилось, что люди зарабатывают большие деньги. Директор Михаил Брусов распорядился, чтобы <…> установили лимит для тех, кто выполняет госзаказы, в четыре тысячи рублей за смену и 2,5 тысячи рублей в выходные, а также на снижение расценок не чаще чем раз в полгода на одном и том же изделии», — сказал заводчанин Дмитрий Алексеев. По его словам, в 2022 году завод закупил оборудование, несмотря на то что в цехе загружена якобы лишь треть станков. Алексеев, в частности, утверждает, что в апреле 2023 года был куплен станок за 6—8 миллионов рублей, который по документам якобы обошелся в более чем 30 млн. Его якобы привезли неисправным, и он до сих пор не работает. Алексеев пожаловался на загазованность в цехах, отсутствие вентиляции и благоустройства вокруг завода, на которое собирали деньги с работников десять лет назад. В конце 2023 года ему якобы перестали выплачивать зарплату. При попытках зафиксировать нарушения его женой — начальницей цеха — якобы выяснилось, что бригадир мог приписывать себе зарплаты сотрудников. И супруги подали жалобу в материнское предприятие УВЗ. «Данную проверку моя супруга довести до конца не смогла, так как на нее начало оказываться давление», — пояснил Дмитрий на видео. Жена вскоре была вынуждена уволиться. После этого Алексеев обратился в прокуратуру Карпинска. «30 декабря 2023 года меня пригласили в кабинет управления завода, где находились замдиректора Артем Трубников, Наталья Пискунова, Елена Бутова и замначальника отдела оплаты труда Ольга Ухова, юрист завода Оксана Худорожкова и и. о. начальника цеха Павел Денежкин. Эта группа начала оказывать на меня давление и просить забрать свое заявление из прокуратуры. Мне сказали: „Подумай хорошо о последствиях“. После новогодних праздников, в январе 2024 года, заместитель директора Трубников подошел ко мне и спросил, буду ли я забирать жалобу, на что я ответил отказом. После чего он мне сказал: „Ты пожалеешь об этом, денег своих не получишь и работать здесь не будешь, мы тебя уничтожим“», — утверждает Алексеев. После жалоб в центральный аппарат СКР ему якобы назначили встречу с и. о. руководителя регионального управления ведомства Константином Мирошниченко в сентябре. Но по итогам разговора никаких дел не завели. Другой представившийся сотрудником герой видео — Андрей Собакинский — рассказал о травме на работе, когда он поскользнулся и упал на лестнице. Собакинский заявил, что ему отказали в выдаче справки о производственной травме и отправляют на УВЗ для проверки работоспособности. Он боится, что если это не признают производственной травмой, его уволят. URA.RU уточнило информацию в свердловском СК. В ведомстве пока отказались комментировать ситуацию. Также агентство обратилось в пресс-службу «Уралвагонзавода». Ответ ожидается.