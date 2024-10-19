Доцент Арский: россиян ждет одна индексация пенсий вместо двух

20 октября 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Пенсионерам в очередной раз проиндексируют выплаты в начале 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,3%. Это изменение входит в проект федерального бюджета, который был представлен на рассмотрение в Госдуму. Ранее предполагалось, что индексация пройдет дважды в год, однако планы изменились. Об этом рассказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский. «Правительство ищет баланс между реальными доходами граждан и уровнем инфляции. Объем денежных средств, выделяемый на социальные выплаты, огромен. Из этого следует, что увеличение этого объема даже на 4-5% станет нагрузкой на бюджет», — цитирует агентство «Прайм» Александра Арского. С одной стороны, пенсионеры смогут получать увеличенные выплаты уже с начала следующего года. С другой — такое изменение может привести к ускорению темпов инфляции, подчеркнул эксперт. Как ранее сообщало URA.RU, россиянам предложили способ увеличить пенсию на 36%, регулируя свой стаж. Если человек решит продолжить работать на прежнем месте еще пять лет, то количество пенсионных баллов увеличится на 45%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,3%. Это изменение входит в проект федерального бюджета, который был представлен на рассмотрение в Госдуму. Ранее предполагалось, что индексация пройдет дважды в год, однако планы изменились. Об этом рассказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский. «Правительство ищет баланс между реальными доходами граждан и уровнем инфляции. Объем денежных средств, выделяемый на социальные выплаты, огромен. Из этого следует, что увеличение этого объема даже на 4-5% станет нагрузкой на бюджет», — цитирует агентство «Прайм» Александра Арского. С одной стороны, пенсионеры смогут получать увеличенные выплаты уже с начала следующего года. С другой — такое изменение может привести к ускорению темпов инфляции, подчеркнул эксперт. Как ранее сообщало URA.RU, россиянам предложили способ увеличить пенсию на 36%, регулируя свой стаж. Если человек решит продолжить работать на прежнем месте еще пять лет, то количество пенсионных баллов увеличится на 45%.