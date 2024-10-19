Пенсионерам повысят выплаты на 36% при выполнении нескольких условий

Россиянам предложили способ увеличить пенсию на 36%, регулируя свой стаж

20 октября 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Пенсионеры могут увеличить размер выплат, регулируя свой трудовой стаж Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Каждый россиянин имеет возможность увеличить размер пенсии на 36%, продолжив трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Однако для этого необходимо начать планирование заранее. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов. «За каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста предусмотрены премиальные коэффициенты. Если человек решит продолжить работать на прежнем месте еще пять лет, его фиксированная часть пенсии увеличится на 36%, а количество пенсионных баллов — на 45%», — процитировал Власова сайт Peterburg2. Эксперт также отметил, что это доступный и законный способ, однако не все знают о нем, а потому не используют доступные им возможности. Власов подчеркнул, что итоговая сумма пенсии зависит от стажа работы и личных решений каждого будущего пенсионера. Как ранее сообщало URA.RU, в преддверии Дня отца в Госдума внесена инициатива наделить правом досрочного выхода на пенсию многодетных отцов. С таким предложением выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый россиянин имеет возможность увеличить размер пенсии на 36%, продолжив трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Однако для этого необходимо начать планирование заранее. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов. «За каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста предусмотрены премиальные коэффициенты. Если человек решит продолжить работать на прежнем месте еще пять лет, его фиксированная часть пенсии увеличится на 36%, а количество пенсионных баллов — на 45%», — процитировал Власова сайт Peterburg2. Эксперт также отметил, что это доступный и законный способ, однако не все знают о нем, а потому не используют доступные им возможности. Власов подчеркнул, что итоговая сумма пенсии зависит от стажа работы и личных решений каждого будущего пенсионера. Как ранее сообщало URA.RU, в преддверии Дня отца в Госдума внесена инициатива наделить правом досрочного выхода на пенсию многодетных отцов. С таким предложением выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.