Судно, перевернувшееся у берегов Сахалина, полностью затонуло. Об этом сообщил журналист Евгений Подтергера.
«Перевернувшееся судно, пришвартованное у причала Карсаков, сейчас полностью ушло под воду за 200 метров от берега. Сейчас на дне находится сухогруз. Спасатели установили сигнальный буй», — отметил журналист «Известий» Подтергера. По его словам, специалисты МЧС на спасательном буксире покидают место происшествия. При этом спасательная операция продолжается. При помощи вертолета обыскивается акватория с целью поиска последнего члена экипажа.
Судно «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Сахалина 18 октября. На борту находились восемь членов экипажа. Тела четверых были найдены, еще один — госпитализирован. Два человека не пострадали, судьба еще одного неизвестна.
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