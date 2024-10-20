Перевернувшееся на Сахалине судно полностью ушло под воду. Видео

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Судно «Григорий Ловцов» ушло под воду (архивное фото) Фото:

Судно, перевернувшееся у берегов Сахалина, полностью затонуло. Об этом сообщил журналист Евгений Подтергера.

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«Перевернувшееся судно, пришвартованное у причала Карсаков, сейчас полностью ушло под воду за 200 метров от берега. Сейчас на дне находится сухогруз. Спасатели установили сигнальный буй», — отметил журналист «Известий» Подтергера. По его словам, специалисты МЧС на спасательном буксире покидают место происшествия. При этом спасательная операция продолжается. При помощи вертолета обыскивается акватория с целью поиска последнего члена экипажа.

Судно «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Сахалина 18 октября. На борту находились восемь членов экипажа. Тела четверых были найдены, еще один — госпитализирован. Два человека не пострадали, судьба еще одного неизвестна.

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Судно, перевернувшееся у берегов Сахалина, полностью затонуло. Об этом сообщил журналист Евгений Подтергера. «Перевернувшееся судно, пришвартованное у причала Карсаков, сейчас полностью ушло под воду за 200 метров от берега. Сейчас на дне находится сухогруз. Спасатели установили сигнальный буй», — отметил журналист «Известий» Подтергера. По его словам, специалисты МЧС на спасательном буксире покидают место происшествия. При этом спасательная операция продолжается. При помощи вертолета обыскивается акватория с целью поиска последнего члена экипажа. Судно «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Сахалина 18 октября. На борту находились восемь членов экипажа. Тела четверых были найдены, еще один — госпитализирован. Два человека не пострадали, судьба еще одного неизвестна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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