Перевернувшееся на Сахалине судно полностью ушло под воду. Видео

20 октября 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Судно «Григорий Ловцов» ушло под воду (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Судно, перевернувшееся у берегов Сахалина, полностью затонуло. Об этом сообщил журналист Евгений Подтергера. Новость по теме На Сахалине опрокинулось судно «Григорий Ловцов»: жертвы трагедии, тайны корабля «Перевернувшееся судно, пришвартованное у причала Карсаков, сейчас полностью ушло под воду за 200 метров от берега. Сейчас на дне находится сухогруз. Спасатели установили сигнальный буй», — отметил журналист «Известий» Подтергера. По его словам, специалисты МЧС на спасательном буксире покидают место происшествия. При этом спасательная операция продолжается. При помощи вертолета обыскивается акватория с целью поиска последнего члена экипажа. Судно «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Сахалина 18 октября. На борту находились восемь членов экипажа. Тела четверых были найдены, еще один — госпитализирован. Два человека не пострадали, судьба еще одного неизвестна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судно, перевернувшееся у берегов Сахалина, полностью затонуло. Об этом сообщил журналист Евгений Подтергера. «Перевернувшееся судно, пришвартованное у причала Карсаков, сейчас полностью ушло под воду за 200 метров от берега. Сейчас на дне находится сухогруз. Спасатели установили сигнальный буй», — отметил журналист «Известий» Подтергера. По его словам, специалисты МЧС на спасательном буксире покидают место происшествия. При этом спасательная операция продолжается. При помощи вертолета обыскивается акватория с целью поиска последнего члена экипажа. Судно «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Сахалина 18 октября. На борту находились восемь членов экипажа. Тела четверых были найдены, еще один — госпитализирован. Два человека не пострадали, судьба еще одного неизвестна.