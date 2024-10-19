Биолог Ефимик: пермский жук-полиграф опаснее других лесных вредителей

Жук-полиграф, который стал размножаться в лесах Пермского края, оказался гораздо опаснее, чем другие вредители. Об этом рассказал кандидат биологических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Виктор Ефимик.
«Опасный уссурийский жук-полиграф появился в пермских лесах недавно. Местные деревья могут противостоять многим вредителям. Но, когда пришелец попал в леса из Западной Сибири, то они оказались бессильны», — передает perm.aif.ru слова Ефимика.
Ранее в лесах Добрянского округа Пермского края обнаружили уссурийского жука-короеда. Он повреждал пихты, поэтому на площади 1,7 тысячи гектаров были установлены карантинные зоны.
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