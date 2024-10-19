19 октября 2024

Челябинцы собирают замороженные грузди ведрами

© Служба новостей «URA.RU»
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Агро 2014. Еда. Челябинск, грибы, соления, грузди
Житель Сосновского района собрал ведро груздей под снегом Фото:

Грибники Челябинской области в конце октября продолжают собирать урожай. Житель Сосновского района региона набрал ведро груздей. Видео процесса он поделился в социальной сети.

«Суббота, 19 октября. Приоткрываем грибной сезон в Сосновском районе», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте».

Грузди прикрывает слой опавших листьев, а также снег. На прикрепленном к посту видео видно, что житель набрал не меньше ведра грибов.

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Грибники Челябинской области в конце октября продолжают собирать урожай. Житель Сосновского района региона набрал ведро груздей. Видео процесса он поделился в социальной сети. «Суббота, 19 октября. Приоткрываем грибной сезон в Сосновском районе», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». Грузди прикрывает слой опавших листьев, а также снег. На прикрепленном к посту видео видно, что житель набрал не меньше ведра грибов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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