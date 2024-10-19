Челябинцы собирают замороженные грузди ведрами

20 октября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Житель Сосновского района собрал ведро груздей под снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грибники Челябинской области в конце октября продолжают собирать урожай. Житель Сосновского района региона набрал ведро груздей. Видео процесса он поделился в социальной сети. «Суббота, 19 октября. Приоткрываем грибной сезон в Сосновском районе», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». Грузди прикрывает слой опавших листьев, а также снег. На прикрепленном к посту видео видно, что житель набрал не меньше ведра грибов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грибники Челябинской области в конце октября продолжают собирать урожай. Житель Сосновского района региона набрал ведро груздей. Видео процесса он поделился в социальной сети. «Суббота, 19 октября. Приоткрываем грибной сезон в Сосновском районе», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». Грузди прикрывает слой опавших листьев, а также снег. На прикрепленном к посту видео видно, что житель набрал не меньше ведра грибов.