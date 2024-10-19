Челябинцы собирают замороженные грузди ведрами

Житель Сосновского района собрал ведро груздей под снегом
Грибники Челябинской области в конце октября продолжают собирать урожай. Житель Сосновского района региона набрал ведро груздей. Видео процесса он поделился в социальной сети.
«Суббота, 19 октября. Приоткрываем грибной сезон в Сосновском районе», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте».
Грузди прикрывает слой опавших листьев, а также снег. На прикрепленном к посту видео видно, что житель набрал не меньше ведра грибов.
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