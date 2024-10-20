Успеть до холодов: что обязательно нужно сделать на дачном участке до зимы

Садовод Елена Соколова порекомендовала заранее подготовить дачу к зиме
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Улицы Парковая и Фабричная в Верхней Пышме. Верхняя Пышма, рябина, дача, верхняя пышма, частный дом, осень, антена
Важно позаботиться о теплицах и морозостойких растениях до того, как наступят заморозки Фото:

Подготовка дачи к зиме — важная часть загородной жизни. Если подойти к этому ответственно, участок и постройки удастся сохранить в хорошем состоянии до весны. Опытный садовод Елена Соколова поделилась с URA.RU несколькими ключевыми шагами, которые нужно выполнить перед наступлением холодов.

Уборка участка

  • Уберите опавшие листья и растительные остатки. Листья и сорняки нужно собрать и утилизировать, чтобы предотвратить появление вредителей и гниения.

  • Обрежьте деревья и кустарники. Лучше перед зимой удалить сухие ветви и обрезать плодовые деревья, чтобы улучшить их состояние к следующему сезону.

  • Подготовьте грядки. Перекопайте грядки, добавьте органические удобрения и накройте их, чтобы защитить почву от выветривания.

Консервация летнего водопровода

  • Слейте воду из систем. Важно полностью слить воду из водопроводных труб, чтобы избежать их разрыва при замерзании.

  • Обезопасьте насосы. Снимите насосы, чтобы оставить их на хранение в сухом месте или тщательно укутайте их утеплителем.

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Готовить дачу к зиме надо заранее
Фото:

Защита теплиц

  • Очистка и ремонт. Уберите остатки растений из теплиц, проведите дезинфекцию почвы и укрытий. Если есть повреждения, их лучше починить до наступления морозов.

  • Утепление. Закройте щели в теплицах и проверьте крепления, чтобы они выдержали слой зимнего снега.

Утепление дома и коммуникаций

  • Проверьте окна и двери. Убедитесь, что все зазоры и щели теплоизолированы, чтобы снизить потери тепла.

  • Защитите водостоки. Очистите водосточные системы от листьев и мусора, чтобы избежать их засорения и повреждений от льда.

Сохранение садового инвентаря

  • Очистите и уложите инструменты. Садовые инструменты нужно очистить от грязи, смазать и убрать в сухое место.

  • Подготовьте технику к хранению. Слейте бензин из газонокосилок и триммеров, чтобы они не пришли в негодность.

Рейд с МЧС. Курган
Важно проверить все крепления, чтобы теплица не сломалась от снега зимой
Фото:

Забота о растениях

  • Укройте многолетники. Зимостойкие растения нужно укрыть лапником или агроволокном.

  • Подготовьте деревья в зиме. Самое время покрыть стволы антисептиками, чтобы защитить от влаги, грибков и насекомых, а также ободрать старую кору.

  • Посейте озимые. Если планируете это сделать, то стоит заняться этим до заморозков, чтобы растения успели укорениться.

Подготовка построек на участке к зиме

  • Проверьте коммуникации. Как и водопровод, сливные системы в банях и летних домиках необходимо полностью осушить, в постройках нужно закрыть окна.

  • Обработайте древесину. Перед зимой деревянные постройки лучше всего обработать антисептиками, чтобы увеличить срок их службы.

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Подготовка дачи к зиме — важная часть загородной жизни. Если подойти к этому ответственно, участок и постройки удастся сохранить в хорошем состоянии до весны. Опытный садовод Елена Соколова поделилась с URA.RU несколькими ключевыми шагами, которые нужно выполнить перед наступлением холодов. Уберите опавшие листья и растительные остатки. Листья и сорняки нужно собрать и утилизировать, чтобы предотвратить появление вредителей и гниения. Обрежьте деревья и кустарники. Лучше перед зимой удалить сухие ветви и обрезать плодовые деревья, чтобы улучшить их состояние к следующему сезону. Слейте воду из систем. Важно полностью слить воду из водопроводных труб, чтобы избежать их разрыва при замерзании. Обезопасьте насосы. Снимите насосы, чтобы оставить их на хранение в сухом месте или тщательно укутайте их утеплителем. Очистка и ремонт. Уберите остатки растений из теплиц, проведите дезинфекцию почвы и укрытий. Если есть повреждения, их лучше починить до наступления морозов. Утепление. Закройте щели в теплицах и проверьте крепления, чтобы они выдержали слой зимнего снега. Проверьте окна и двери. Убедитесь, что все зазоры и щели теплоизолированы, чтобы снизить потери тепла. Защитите водостоки. Очистите водосточные системы от листьев и мусора, чтобы избежать их засорения и повреждений от льда. Очистите и уложите инструменты. Садовые инструменты нужно очистить от грязи, смазать и убрать в сухое место. Подготовьте технику к хранению. Слейте бензин из газонокосилок и триммеров, чтобы они не пришли в негодность. Укройте многолетники. Зимостойкие растения нужно укрыть лапником или агроволокном. Подготовьте деревья в зиме. Самое время покрыть стволы антисептиками, чтобы защитить от влаги, грибков и насекомых, а также ободрать старую кору. Посейте озимые. Если планируете это сделать, то стоит заняться этим до заморозков, чтобы растения успели укорениться. Проверьте коммуникации. Как и водопровод, сливные системы в банях и летних домиках необходимо полностью осушить, в постройках нужно закрыть окна. Обработайте древесину. Перед зимой деревянные постройки лучше всего обработать антисептиками, чтобы увеличить срок их службы.
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