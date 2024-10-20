Успеть до холодов: что обязательно нужно сделать на дачном участке до зимы

Садовод Елена Соколова порекомендовала заранее подготовить дачу к зиме

20 октября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Важно позаботиться о теплицах и морозостойких растениях до того, как наступят заморозки Фото: Илья Московец © URA.RU Подготовка дачи к зиме — важная часть загородной жизни. Если подойти к этому ответственно, участок и постройки удастся сохранить в хорошем состоянии до весны. Опытный садовод Елена Соколова поделилась с URA.RU несколькими ключевыми шагами, которые нужно выполнить перед наступлением холодов. Уборка участка Уберите опавшие листья и растительные остатки. Листья и сорняки нужно собрать и утилизировать, чтобы предотвратить появление вредителей и гниения.

Обрежьте деревья и кустарники. Лучше перед зимой удалить сухие ветви и обрезать плодовые деревья, чтобы улучшить их состояние к следующему сезону.

Подготовьте грядки. Перекопайте грядки, добавьте органические удобрения и накройте их, чтобы защитить почву от выветривания. Консервация летнего водопровода Слейте воду из систем. Важно полностью слить воду из водопроводных труб, чтобы избежать их разрыва при замерзании.

Обезопасьте насосы. Снимите насосы, чтобы оставить их на хранение в сухом месте или тщательно укутайте их утеплителем. Готовить дачу к зиме надо заранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Защита теплиц Очистка и ремонт. Уберите остатки растений из теплиц, проведите дезинфекцию почвы и укрытий. Если есть повреждения, их лучше починить до наступления морозов.

Утепление. Закройте щели в теплицах и проверьте крепления, чтобы они выдержали слой зимнего снега. Утепление дома и коммуникаций Проверьте окна и двери. Убедитесь, что все зазоры и щели теплоизолированы, чтобы снизить потери тепла.

Защитите водостоки. Очистите водосточные системы от листьев и мусора, чтобы избежать их засорения и повреждений от льда. Сохранение садового инвентаря Очистите и уложите инструменты. Садовые инструменты нужно очистить от грязи, смазать и убрать в сухое место.

Подготовьте технику к хранению. Слейте бензин из газонокосилок и триммеров, чтобы они не пришли в негодность. Важно проверить все крепления, чтобы теплица не сломалась от снега зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Забота о растениях Укройте многолетники. Зимостойкие растения нужно укрыть лапником или агроволокном.

Подготовьте деревья в зиме. Самое время покрыть стволы антисептиками, чтобы защитить от влаги, грибков и насекомых, а также ободрать старую кору.

Посейте озимые. Если планируете это сделать, то стоит заняться этим до заморозков, чтобы растения успели укорениться. Подготовка построек на участке к зиме Проверьте коммуникации. Как и водопровод, сливные системы в банях и летних домиках необходимо полностью осушить, в постройках нужно закрыть окна.

Обработайте древесину. Перед зимой деревянные постройки лучше всего обработать антисептиками, чтобы увеличить срок их службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка дачи к зиме — важная часть загородной жизни. Если подойти к этому ответственно, участок и постройки удастся сохранить в хорошем состоянии до весны. Опытный садовод Елена Соколова поделилась с URA.RU несколькими ключевыми шагами, которые нужно выполнить перед наступлением холодов. Уберите опавшие листья и растительные остатки. Листья и сорняки нужно собрать и утилизировать, чтобы предотвратить появление вредителей и гниения. Обрежьте деревья и кустарники. Лучше перед зимой удалить сухие ветви и обрезать плодовые деревья, чтобы улучшить их состояние к следующему сезону. Слейте воду из систем. Важно полностью слить воду из водопроводных труб, чтобы избежать их разрыва при замерзании. Обезопасьте насосы. Снимите насосы, чтобы оставить их на хранение в сухом месте или тщательно укутайте их утеплителем. Очистка и ремонт. Уберите остатки растений из теплиц, проведите дезинфекцию почвы и укрытий. Если есть повреждения, их лучше починить до наступления морозов. Утепление. Закройте щели в теплицах и проверьте крепления, чтобы они выдержали слой зимнего снега. Проверьте окна и двери. Убедитесь, что все зазоры и щели теплоизолированы, чтобы снизить потери тепла. Защитите водостоки. Очистите водосточные системы от листьев и мусора, чтобы избежать их засорения и повреждений от льда. Очистите и уложите инструменты. Садовые инструменты нужно очистить от грязи, смазать и убрать в сухое место. Подготовьте технику к хранению. Слейте бензин из газонокосилок и триммеров, чтобы они не пришли в негодность. Укройте многолетники. Зимостойкие растения нужно укрыть лапником или агроволокном. Подготовьте деревья в зиме. Самое время покрыть стволы антисептиками, чтобы защитить от влаги, грибков и насекомых, а также ободрать старую кору. Посейте озимые. Если планируете это сделать, то стоит заняться этим до заморозков, чтобы растения успели укорениться. Проверьте коммуникации. Как и водопровод, сливные системы в банях и летних домиках необходимо полностью осушить, в постройках нужно закрыть окна. Обработайте древесину. Перед зимой деревянные постройки лучше всего обработать антисептиками, чтобы увеличить срок их службы.