Успеть до холодов: что обязательно нужно сделать на дачном участке до зимы

Подготовка дачи к зиме — важная часть загородной жизни. Если подойти к этому ответственно, участок и постройки удастся сохранить в хорошем состоянии до весны. Опытный садовод Елена Соколова поделилась с URA.RU несколькими ключевыми шагами, которые нужно выполнить перед наступлением холодов.
Уборка участка
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Уберите опавшие листья и растительные остатки. Листья и сорняки нужно собрать и утилизировать, чтобы предотвратить появление вредителей и гниения.
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Обрежьте деревья и кустарники. Лучше перед зимой удалить сухие ветви и обрезать плодовые деревья, чтобы улучшить их состояние к следующему сезону.
- Подготовьте грядки. Перекопайте грядки, добавьте органические удобрения и накройте их, чтобы защитить почву от выветривания.
Консервация летнего водопровода
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Слейте воду из систем. Важно полностью слить воду из водопроводных труб, чтобы избежать их разрыва при замерзании.
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Обезопасьте насосы. Снимите насосы, чтобы оставить их на хранение в сухом месте или тщательно укутайте их утеплителем.
Защита теплиц
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Очистка и ремонт. Уберите остатки растений из теплиц, проведите дезинфекцию почвы и укрытий. Если есть повреждения, их лучше починить до наступления морозов.
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Утепление. Закройте щели в теплицах и проверьте крепления, чтобы они выдержали слой зимнего снега.
Утепление дома и коммуникаций
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Проверьте окна и двери. Убедитесь, что все зазоры и щели теплоизолированы, чтобы снизить потери тепла.
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Защитите водостоки. Очистите водосточные системы от листьев и мусора, чтобы избежать их засорения и повреждений от льда.
Сохранение садового инвентаря
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Очистите и уложите инструменты. Садовые инструменты нужно очистить от грязи, смазать и убрать в сухое место.
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Подготовьте технику к хранению. Слейте бензин из газонокосилок и триммеров, чтобы они не пришли в негодность.
Забота о растениях
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Укройте многолетники. Зимостойкие растения нужно укрыть лапником или агроволокном.
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Подготовьте деревья в зиме. Самое время покрыть стволы антисептиками, чтобы защитить от влаги, грибков и насекомых, а также ободрать старую кору.
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Посейте озимые. Если планируете это сделать, то стоит заняться этим до заморозков, чтобы растения успели укорениться.
Подготовка построек на участке к зиме
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Проверьте коммуникации. Как и водопровод, сливные системы в банях и летних домиках необходимо полностью осушить, в постройках нужно закрыть окна.
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Обработайте древесину. Перед зимой деревянные постройки лучше всего обработать антисептиками, чтобы увеличить срок их службы.
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