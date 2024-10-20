Минобороны отчиталось об успехах российских войск в Курской области

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 10 населенных пунктах Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в 10 населенных пунктах, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Группировка «Север» ВС РФ ударила по позициям ВСУ в десяти населенных пунктах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили более 310 человек.

«Группировка „Север“ продолжила ведение наступательных действий… Поражение ВСУ нанесено в десяти населенных пунктах Курской области», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. За сутки Украина потеряла 310 бойцов на этом направлении.

Также российские войска за сутки нанесли поражение восьми бригадам противника в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группировка «Север» ВС РФ ударила по позициям ВСУ в десяти населенных пунктах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили более 310 человек. «Группировка „Север“ продолжила ведение наступательных действий… Поражение ВСУ нанесено в десяти населенных пунктах Курской области», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. За сутки Украина потеряла 310 бойцов на этом направлении. Также российские войска за сутки нанесли поражение восьми бригадам противника в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...