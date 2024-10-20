Минобороны отчиталось об успехах российских войск в Курской области

Группировка «Север» ВС РФ ударила по позициям ВСУ в десяти населенных пунктах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили более 310 человек.
«Группировка „Север“ продолжила ведение наступательных действий… Поражение ВСУ нанесено в десяти населенных пунктах Курской области», — сообщило Минобороны РФ в своем
Также российские войска за сутки нанесли поражение восьми бригадам противника в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.
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