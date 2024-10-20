Минобороны отчиталось об успехах российских войск в Курской области

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 10 населенных пунктах Курской области

20 октября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в 10 населенных пунктах, сообщили в Минобороны РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Группировка «Север» ВС РФ ударила по позициям ВСУ в десяти населенных пунктах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили более 310 человек. «Группировка „Север“ продолжила ведение наступательных действий… Поражение ВСУ нанесено в десяти населенных пунктах Курской области», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале . За сутки Украина потеряла 310 бойцов на этом направлении. Также российские войска за сутки нанесли поражение восьми бригадам противника в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группировка «Север» ВС РФ ударила по позициям ВСУ в десяти населенных пунктах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили более 310 человек. «Группировка „Север“ продолжила ведение наступательных действий… Поражение ВСУ нанесено в десяти населенных пунктах Курской области», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. За сутки Украина потеряла 310 бойцов на этом направлении. Также российские войска за сутки нанесли поражение восьми бригадам противника в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.