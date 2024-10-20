Ушаков объяснил, почему БРИКС не может принять всех желающих

БРИКС не может принять большое количество новых членов одновременно, иначе это приведет к снижению эффективности и работоспособности организации. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Было бы нелогично сразу такое огромное количество государств принимать в состав объединения. Она просто будет неработающей», — передает слова Ушакова ТАСС. Он добавил, что в настоящее время рассматриваются 15 государств, потенциально подходящих для партнерства с БРИКС. Лидеры определят, какие из них будут включены на первом этапе, учитывая их влияние на региональные и международные дела, заключил Ушаков.
Президент России Владимир Путин сообщал о желании не менее 30 стран присоединиться к БРИКС, передает RT. При этом российский лидер также подчеркивал важность внимательного подхода к расширению.
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