Красивый и невероятно вкусный: рецепт трендового дубайского шоколада, который готовят блогеры

Назван рецепт дубайского шоколада с фисташковой начинкой и тестом катаифи

20 октября 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Чтобы придать начинке яркий цвет, можно дополнительно добавить пищевой краситель Фото: Sascha Thelen/dpa/picture-alliance/TASS Один из кулинарных трендов этой осени — дубайский шоколад с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи. В кондитерских магазинах за него придется отдать большие деньги, но можно приготовить шоколад и дома. URA.RU делится рецептом дубайского шоколада с фисташковой пастой, который можно легко приготовить самостоятельно. Ингредиенты 450 г темного шоколада;

60 г фисташковой пасты;

150 г готового теста катаифи;

2 ст. л. кокосового масла;

1 ч. л. тахини (паста из кунжута);

50 г измельченных фисташек (по желанию). Приготовление На фотографии тесто катаифи Фото: Ju Lia / https://povar.ru/ Темперируйте шоколад. На водяной бане растопите половину шоколада и нагрейте до температуры 27 градусов. Тонким слоем распределите шоколадную массу по дну формы, сделайте бортики высотой два сантиметра и отправьте застывать в холодильник. Это будет верхушка лакомства, поэтому стоит заранее позаботиться о декоре: насыпать на донышко измельченными фисташками или залейте шоколадом другого цвета. Разогрейте в сковороде кокосовое масло, катаифи порубите на кусочки длиной 1—1,5 сантиметров и обжарьте до румяности. Смешайте обжаренное тесто с тахини и фисташковой пастой. Смесь может выйти более тусклой по цвету, так что можно добавить немного зеленого красителя. Выложите смесь в форму на застывший шоколад. Растопите вторую половину шоколада, покройте им слой начинки, разравнивая силиконовой лопаткой. Остудите. Поставьте шоколад в холодильник минимум на два часа, чтобы он полностью застыл. Чем можно заменить ингредиенты Фисташки можно поменять на орехи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шоколад можно взять не горький, а молочный или даже белый. Фисташковая паста может быть заменена на миндальную пасту или пасту из кешью. Тахини добавляется для дополнительного вкуса, этот шаг можно пропустить. Кокосовое масло можно заменить на сливочное или любое растительное масло без сильного вкуса. Фисташки для декора можно заменить на кешью, миндаль или арахис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из кулинарных трендов этой осени — дубайский шоколад с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи. В кондитерских магазинах за него придется отдать большие деньги, но можно приготовить шоколад и дома. URA.RU делится рецептом дубайского шоколада с фисташковой пастой, который можно легко приготовить самостоятельно. 450 г темного шоколада; 60 г фисташковой пасты; 150 г готового теста катаифи; 2 ст. л. кокосового масла; 1 ч. л. тахини (паста из кунжута); 50 г измельченных фисташек (по желанию). Темперируйте шоколад. На водяной бане растопите половину шоколада и нагрейте до температуры 27 градусов. Тонким слоем распределите шоколадную массу по дну формы, сделайте бортики высотой два сантиметра и отправьте застывать в холодильник. Это будет верхушка лакомства, поэтому стоит заранее позаботиться о декоре: насыпать на донышко измельченными фисташками или залейте шоколадом другого цвета. Разогрейте в сковороде кокосовое масло, катаифи порубите на кусочки длиной 1—1,5 сантиметров и обжарьте до румяности. Смешайте обжаренное тесто с тахини и фисташковой пастой. Смесь может выйти более тусклой по цвету, так что можно добавить немного зеленого красителя. Выложите смесь в форму на застывший шоколад. Растопите вторую половину шоколада, покройте им слой начинки, разравнивая силиконовой лопаткой. Остудите. Поставьте шоколад в холодильник минимум на два часа, чтобы он полностью застыл. Шоколад можно взять не горький, а молочный или даже белый. Фисташковая паста может быть заменена на миндальную пасту или пасту из кешью. Тахини добавляется для дополнительного вкуса, этот шаг можно пропустить. Кокосовое масло можно заменить на сливочное или любое растительное масло без сильного вкуса. Фисташки для декора можно заменить на кешью, миндаль или арахис.