В пермском минздраве назвали пять симптомов, которые могут указывать на наличие онкозаболевания

Беспричинная потеря массы тела и изменения на кожном покрове могут указывать на наличие онкологического заболевания. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. В числе других специфичных симптомов — кровохаркание, появление крови в моче, в кале, а также наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке.
«Наличие таких симптомов как кровохаркание, немотивированное снижение массы тела, появление крови при мочеиспускании, в кале, наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке, изменения на коже могут позволить выявить онкологическое заболевание», — рассказали URA.RU в министерстве здравоохранения Прикамья. При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные симптомы, как правило, проявляются на более поздних стадиях.
Выявить онкозаболевание на ранней стадии нередко помогает прохождение диспансеризации, а также внимательное отношение к своему здоровью. Ранее URA.RU рассказывало, от каких видов рака чаще всего страдают пермяки
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