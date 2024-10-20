20 октября 2024
19 октября 2024

В пермском минздраве назвали пять симптомов, которые могут указывать на наличие онкозаболевания

Пермский минздрав: изменения на коже могут указывать на наличие онкологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывить рак на ранней стадии помогает диспансеризация Фото:

Беспричинная потеря массы тела и изменения на кожном покрове могут указывать на наличие онкологического заболевания. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. В числе других специфичных симптомов — кровохаркание, появление крови в моче, в кале, а также наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке.

«Наличие таких симптомов как кровохаркание, немотивированное снижение массы тела, появление крови при мочеиспускании, в кале, наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке, изменения на коже могут позволить выявить онкологическое заболевание», — рассказали URA.RU в министерстве здравоохранения Прикамья. При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные симптомы, как правило, проявляются на более поздних стадиях.

Выявить онкозаболевание на ранней стадии нередко помогает прохождение диспансеризации, а также внимательное отношение к своему здоровью. Ранее URA.RU рассказывало, от каких видов рака чаще всего страдают пермяки

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Беспричинная потеря массы тела и изменения на кожном покрове могут указывать на наличие онкологического заболевания. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. В числе других специфичных симптомов — кровохаркание, появление крови в моче, в кале, а также наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке. «Наличие таких симптомов как кровохаркание, немотивированное снижение массы тела, появление крови при мочеиспускании, в кале, наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке, изменения на коже могут позволить выявить онкологическое заболевание», — рассказали URA.RU в министерстве здравоохранения Прикамья. При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные симптомы, как правило, проявляются на более поздних стадиях. Выявить онкозаболевание на ранней стадии нередко помогает прохождение диспансеризации, а также внимательное отношение к своему здоровью. Ранее URA.RU рассказывало, от каких видов рака чаще всего страдают пермяки
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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