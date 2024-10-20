В пермском минздраве назвали пять симптомов, которые могут указывать на наличие онкозаболевания

Пермский минздрав: изменения на коже могут указывать на наличие онкологии

21 октября 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Вывить рак на ранней стадии помогает диспансеризация Фото: Анна Майорова © URA.RU Беспричинная потеря массы тела и изменения на кожном покрове могут указывать на наличие онкологического заболевания. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. В числе других специфичных симптомов — кровохаркание, появление крови в моче, в кале, а также наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке. «Наличие таких симптомов как кровохаркание, немотивированное снижение массы тела, появление крови при мочеиспускании, в кале, наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке, изменения на коже могут позволить выявить онкологическое заболевание», — рассказали URA.RU в министерстве здравоохранения Прикамья. При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные симптомы, как правило, проявляются на более поздних стадиях. Выявить онкозаболевание на ранней стадии нередко помогает прохождение диспансеризации, а также внимательное отношение к своему здоровью. Ранее URA.RU рассказывало, от каких видов рака чаще всего страдают пермяки Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспричинная потеря массы тела и изменения на кожном покрове могут указывать на наличие онкологического заболевания. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. В числе других специфичных симптомов — кровохаркание, появление крови в моче, в кале, а также наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке. «Наличие таких симптомов как кровохаркание, немотивированное снижение массы тела, появление крови при мочеиспускании, в кале, наличие уплотнений в молочных железах, в мошонке, изменения на коже могут позволить выявить онкологическое заболевание», — рассказали URA.RU в министерстве здравоохранения Прикамья. При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные симптомы, как правило, проявляются на более поздних стадиях. Выявить онкозаболевание на ранней стадии нередко помогает прохождение диспансеризации, а также внимательное отношение к своему здоровью. Ранее URA.RU рассказывало, от каких видов рака чаще всего страдают пермяки