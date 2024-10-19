19 октября 2024

В Екатеринбурге пешехода сбила иномарка, его отбросило под другую машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, автомобиль дпс, мигалка, половодье, чрезвычайная ситуация, перекрытие, паводок, наводнение, дорога, стихийное бедствие, разлив
На месте ДТП работают сотрудники полиции (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Реактивная водитель Daewoo Matiz сбил пешехода, в результате чего его отбросило на встречку под другую машину, водитель которой скрылся с места ДТП. Пешеход погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«Водитель Daewoo Matiz, двигаясь по улице Реактивная со стороны ЕКАД, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него допустил наезд водитель неустановленного транспортного средства, который после наезда скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция проводит розыскные мероприятия по поиску водителя», — сказано в telegram-канале ведомства.

Известно, что Daewoo Matiz управлял 25-летний мужчина с шестимесячным стажем вождения, который ранее не привлекался к административной ответственности. На месте происшествия сотрудники полиции проводят процессуальные действия и устанавливают личности участников.

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В Екатеринбурге на улице Реактивная водитель Daewoo Matiz сбил пешехода, в результате чего его отбросило на встречку под другую машину, водитель которой скрылся с места ДТП. Пешеход погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «Водитель Daewoo Matiz, двигаясь по улице Реактивная со стороны ЕКАД, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него допустил наезд водитель неустановленного транспортного средства, который после наезда скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция проводит розыскные мероприятия по поиску водителя», — сказано в telegram-канале ведомства. Известно, что Daewoo Matiz управлял 25-летний мужчина с шестимесячным стажем вождения, который ранее не привлекался к административной ответственности. На месте происшествия сотрудники полиции проводят процессуальные действия и устанавливают личности участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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