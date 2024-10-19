В Екатеринбурге пешехода сбила иномарка, его отбросило под другую машину. Фото

20 октября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники полиции (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Реактивная водитель Daewoo Matiz сбил пешехода, в результате чего его отбросило на встречку под другую машину, водитель которой скрылся с места ДТП. Пешеход погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «Водитель Daewoo Matiz, двигаясь по улице Реактивная со стороны ЕКАД, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него допустил наезд водитель неустановленного транспортного средства, который после наезда скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция проводит розыскные мероприятия по поиску водителя», — сказано в telegram-канале ведомства. Известно, что Daewoo Matiz управлял 25-летний мужчина с шестимесячным стажем вождения, который ранее не привлекался к административной ответственности. На месте происшествия сотрудники полиции проводят процессуальные действия и устанавливают личности участников. Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Реактивная водитель Daewoo Matiz сбил пешехода, в результате чего его отбросило на встречку под другую машину, водитель которой скрылся с места ДТП. Пешеход погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «Водитель Daewoo Matiz, двигаясь по улице Реактивная со стороны ЕКАД, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него допустил наезд водитель неустановленного транспортного средства, который после наезда скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция проводит розыскные мероприятия по поиску водителя», — сказано в telegram-канале ведомства. Известно, что Daewoo Matiz управлял 25-летний мужчина с шестимесячным стажем вождения, который ранее не привлекался к административной ответственности. На месте происшествия сотрудники полиции проводят процессуальные действия и устанавливают личности участников.