«ДП»: ВС РФ уничтожили отель с иностранными специалистами в зоне СВО

ВС РФ в зоне спецоперации уничтожили иностранных специалистов по системам РЭБ при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Информацию об этом распространило донбасское подполье в своем Telegram.
«Нанесли удар по гостинице „Дружба“ в Кривом Роге, которая использовалась для размещения иностранных специалистов. Для поражения цели был применён оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“, — передает telegram-канал „Донбасский партизан“. Уточняется, что гостиница была базой для иностранцев, занимающихся работой систем радиоэлектронной борьбы.
URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
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