20 октября 2024

«ДП»: ВС РФ уничтожили отель с иностранными специалистами в зоне СВО

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Для поражения цели использовали "Искандер"
Для поражения цели использовали "Искандер" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ в зоне спецоперации уничтожили иностранных специалистов по системам РЭБ при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Информацию об этом распространило донбасское подполье в своем Telegram.

«Нанесли удар по гостинице „Дружба“ в Кривом Роге, которая использовалась для размещения иностранных специалистов. Для поражения цели был применён оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“, — передает telegram-канал „Донбасский партизан“. Уточняется, что гостиница была базой для иностранцев, занимающихся работой систем радиоэлектронной борьбы.

URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.

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ВС РФ в зоне спецоперации уничтожили иностранных специалистов по системам РЭБ при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Информацию об этом распространило донбасское подполье в своем Telegram. «Нанесли удар по гостинице „Дружба“ в Кривом Роге, которая использовалась для размещения иностранных специалистов. Для поражения цели был применён оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“, — передает telegram-канал „Донбасский партизан“. Уточняется, что гостиница была базой для иностранцев, занимающихся работой систем радиоэлектронной борьбы. URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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