Курганец лишился сотен тысяч рублей, пытаясь получить бонусы в банке

21 октября 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Курганец перевел мошенникам более 700 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганец лишился более 700 тысяч рублей, поверив мошеннику, предложившему ему подключить бонусную программу в банке. Для того чтобы она якобы начала работать, потерпевшему нужно было зачислить деньги на определенный счет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и предложил подключить бонусную программу. Для этого, по словам злоумышленника, мужчине нужно было зачислить деньги на определенный счет. Потерпевший поверил и несколько раз перечислил средства, но никаких бонусов не получил, а сумма материального ущерба составила более 700 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. Следователь отдела МВД России «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество». В полиции напомнили, что следует критически относиться к сообщениям о выигрышах, бонусах и выплатах. Необходимо прервать разговор, если под указанными предлогами предлагают оформить кредит или перевести деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганец лишился более 700 тысяч рублей, поверив мошеннику, предложившему ему подключить бонусную программу в банке. Для того чтобы она якобы начала работать, потерпевшему нужно было зачислить деньги на определенный счет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и предложил подключить бонусную программу. Для этого, по словам злоумышленника, мужчине нужно было зачислить деньги на определенный счет. Потерпевший поверил и несколько раз перечислил средства, но никаких бонусов не получил, а сумма материального ущерба составила более 700 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. Следователь отдела МВД России «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество». В полиции напомнили, что следует критически относиться к сообщениям о выигрышах, бонусах и выплатах. Необходимо прервать разговор, если под указанными предлогами предлагают оформить кредит или перевести деньги.