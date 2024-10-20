Курганец лишился сотен тысяч рублей, пытаясь получить бонусы в банке

Курганец лишился более 700 тысяч рублей, поверив мошеннику, предложившему ему подключить бонусную программу в банке. Для того чтобы она якобы начала работать, потерпевшему нужно было зачислить деньги на определенный счет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и предложил подключить бонусную программу. Для этого, по словам злоумышленника, мужчине нужно было зачислить деньги на определенный счет. Потерпевший поверил и несколько раз перечислил средства, но никаких бонусов не получил, а сумма материального ущерба составила более 700 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства.
Следователь отдела МВД России «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество». В полиции напомнили, что следует критически относиться к сообщениям о выигрышах, бонусах и выплатах. Необходимо прервать разговор, если под указанными предлогами предлагают оформить кредит или перевести деньги.
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