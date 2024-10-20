20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

Курганец лишился сотен тысяч рублей, пытаясь получить бонусы в банке

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, телефон, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
Курганец перевел мошенникам более 700 тысяч рублей Фото:

Курганец лишился более 700 тысяч рублей, поверив мошеннику, предложившему ему подключить бонусную программу в банке. Для того чтобы она якобы начала работать, потерпевшему нужно было зачислить деньги на определенный счет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и предложил подключить бонусную программу. Для этого, по словам злоумышленника, мужчине нужно было зачислить деньги на определенный счет. Потерпевший поверил и несколько раз перечислил средства, но никаких бонусов не получил, а сумма материального ущерба составила более 700 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства.

Следователь отдела МВД России «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество». В полиции напомнили, что следует критически относиться к сообщениям о выигрышах, бонусах и выплатах. Необходимо прервать разговор, если под указанными предлогами предлагают оформить кредит или перевести деньги.

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Курганец лишился более 700 тысяч рублей, поверив мошеннику, предложившему ему подключить бонусную программу в банке. Для того чтобы она якобы начала работать, потерпевшему нужно было зачислить деньги на определенный счет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и предложил подключить бонусную программу. Для этого, по словам злоумышленника, мужчине нужно было зачислить деньги на определенный счет. Потерпевший поверил и несколько раз перечислил средства, но никаких бонусов не получил, а сумма материального ущерба составила более 700 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. Следователь отдела МВД России «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество». В полиции напомнили, что следует критически относиться к сообщениям о выигрышах, бонусах и выплатах. Необходимо прервать разговор, если под указанными предлогами предлагают оформить кредит или перевести деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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